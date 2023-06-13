嘉義男酒後持鐵撬找老同學尋仇...反遭搶走打死 凶嫌晚間羈押

嘉義縣水上鄉昨晚傳命案，46歲吳姓男子與鄰居45歲蔡男是同學，但平日不睦，昨夜吳男酒後持鐵撬找蔡男理論，雙方爆發激烈衝突，蔡男反手搶走鐵撬，重擊吳男送醫不治。蔡男被依殺人及過失致死罪嫌移送法辦。檢方偵訊後向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

法官訊問後，認為蔡男涉犯傷害致死，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，於晚上9時10分許，裁定羈押。

檢警調查，吳男和蔡男2人是同學也是鄰居，一個長期酗酒、一個有精神疾病，經常吵架、積怨已久，吳男昨晚8時15分酒後疑去尋仇，涉嫌持鐵撬毆打蔡男，蔡男不甘示弱，奪取吳男手中的鐵撬反擊吳男頭、肩膀等處，吳男送醫後不治。今天檢警相驗，吳男頭部、身體多處鈍性傷，明天下午解剖。

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