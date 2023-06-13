台高檢安居緝毒專案鎖定大麻 陳建仁期勉打造無毒社會

大麻已是全球最廣泛濫用的物質，為免國內少數支持大麻合法化聲浪，使國人對產生誤解，造成毒品蔓延，台高檢這次第八波安居緝毒專案，重點在鎖定大麻強力打擊，今在調查局舉行專案成果記者會，由行政院長陳建仁親臨嘉勉檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統，並期勉打造無毒社會。

今天除陳建仁外，法務部長蔡清祥、內政部次長吳容輝、財政部次長謝鈴媛、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝、調查局長王俊力、警政署署長黃明昭、海巡署長周美伍、關務署長彭英偉、憲指部指揮官周廣齊均出席。

陳建仁表示，毒品是萬惡之源，這次第八波安居緝毒專案，查獲各級毒品超過6000公斤，大麻植株逾900多株，瓦解56座製毒廠與分裝場，成果豐碩。2017年行政院提出「新世代反毒策略」，4年投入100億元經費整合六大緝毒系統，希望達成阻絕境外、壓制境內、強化檢驗、降低再犯的目標。

陳建仁指出，去年國內也說，查獲9900多公斤毒品，創下史上最高紀錄，目前各級毒品新生人口逐年減少，使用新興毒品死亡人數也獲得穩定的控制，因此現階段重點是查緝大麻。為了減少毒品使用再犯率，政府將全力執行毒品再犯防治推動計畫，透過跨部會、公私協力針對個案需求，從預防、處遇、治療3方向出發，實施施用毒品者的戒除毒癮，減少再犯，打造無毒社會。

台高檢表示，經整合六大緝毒系統，在3個月內的共查獲製造運輸販賣毒品1448人、施用毒品人數1475人、羈押被告389人，破獲集團組織涉毒19案計32人，查扣各級毒品6016.97公斤、混合式毒品咖啡包4萬9354包、查獲製毒工廠56座，扣得犯罪所得現金3088萬餘元、車輛28台，其中尤以查扣第三級毒品數量，為歷次安居專案第二高，僅次於第二波查扣量。

這次第八波專案將大麻列為重點全力查緝，共查獲製造運輸販賣大麻178人、施用大麻160人、扣得大麻數量652.68公斤，另查扣大麻植株945株，破獲大麻工廠及植栽場18座，繳出這波鎖定大麻查緝的亮麗成績。

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