開槍打死人逃大陸躲藏17年 槍手「心已累」回台投案被起訴

42歲男子余崇維（案發時25歲）2006年7月在高雄觀音山區涉嫌持槍打死張姓女子，案發後余男潛逃大陸躲藏17年，他見同案其他被告已服刑期滿出監，自覺「心已累」，今年2月14日果斷從大陸回台，一踏入小港機場國門就被航警逮到，高雄地檢署今偵結，依殺人罪嫌起訴他，將依國民法官法進行國民參審。

檢警調查，當年鄒姓男子為首3、40名不良分子組成「土庫幫」，持槍圍事收保護費，鄒將3把制式手槍及數發子彈交給旗下余姓、洪姓男子保管。

2006年7月間，「土庫幫」劉姓幫眾胞妹因與趙姓男子女友爭風吃醋，劉男找上余姓、洪姓男子協助，同年月17日深夜10時許，余男等人與趙男一方約在高雄「海洋之星」談判，結果兩派人馬持槍互開，混亂中各自乘車逃逸。

隔天凌晨2時許，余男一方與趙男約在高雄縣大社鄉觀音山繼續「輸贏」，趙男等人由施姓男子開車，抵達談判地點前，卻遭「土庫幫」分子伏擊，洪男、余男涉嫌持槍朝趙男轎車連射9槍，造成坐在右前座的張姓女子頭部中彈身亡。

案發後余男、洪男驚覺開槍打死人，於是將槍枝交給其他幫眾，潛逃至大陸躲藏，事發1個半月後，警政署發動全台掃黑，「土庫幫」遭大力掃蕩，負責提供槍彈、「土庫幫」首腦鄒明益也遭逮。

經法院審理後，鄒男與涉及槍戰的多名幫眾被法院判刑3年至14年徒刑定讞，並服刑完畢，余男、洪男則被雄檢發布通緝。

據了解，余男自稱在大陸「賣金紙」維生，他回台時曾向檢警吐露「心已累」，看到同案其他共犯多服刑期滿出監，他還過著漂泊生活，心想案件該做了結，才決定回台投案，當時余男一踏進國門就被航警逮捕，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。

雖然案發至今已隔17年，檢方根據當時警方的鑑識等書證資料，認定余男涉嫌持槍殺人，今偵結依殺人罪將余男起訴，雖案發為17年前，但案件今年才繫屬至高雄地院，將依國民法官法規定，採國民參審制審理。

至於同案洪姓男子，目前仍在逃，由檢方發布通緝中。