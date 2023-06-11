疑情殺…犯案過程僅30秒 熟人當面開槍！鹹粥店老闆娘身亡

台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘昨午1時遭不明人士開槍擊傷，送醫急救後，仍於下午2時50分不治身亡。記者李隆揆／攝影 台北市北投區老店「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨午獨自在店內，一名周姓男子騎車靠近，與潘女短暫交談後，旋即開槍，擊中潘女左胸口，當場出血倒地送醫不治，犯案過程僅卅秒，警方調閱監視器畫面，鎖定年約五十歲的周姓男子涉案，槍擊動機研判是情殺，全案朝殺人罪方向偵辦。

據了解，周男犯後騎機車往南逃，在士林社子島一帶丟棄機車，換搭乘計程車繼續逃逸，警方持續調閱監視器畫面及車籍資料，循線追緝周男。台北市警察局長張榮興親自坐鎮北投分局，要求全速破案。

警方調查，周男平時替人送貨打零工維生，是北投區居民，住處與案發鹹粥店相距不遠，周男平時也時常到潘女店內用餐，與潘女（四十三歲）是舊識；周男昨午從家中外出，先騎乘機車到鹹粥店，與潘女對談幾句，就朝潘女開槍，顯然是預謀殺人。

周男逃逸過程中，有換乘計程車，也有徒步，曾到客運站詢問南下班車票價，但未搭車南下，持續在北部逃跑，範圍擴及雙北市，追緝難度增加，全案報請檢察官指揮偵辦。

警方在現場拾獲一枚彈殼，經比對與潘女身上彈孔數相符，確定彈頭從潘女左胸處射入，擊破臟器、卡在體內。槍擊案發生時，鹹粥店旁民眾聽聞巨響，還以為是爆炸，未料走近一看，發現潘女遭槍擊倒地，立即報警。

救護人員獲報到場，潘女左胸受傷流血，口鼻也出血，地面留下大攤血跡，已無呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。