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騎車犯下北投鹹粥店槍擊案 槍手棄車換小黃雙北逃竄
台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘潘姓女子，今午在店內遭槍擊送醫不治，警方鎖定年約50歲周姓男子涉嫌犯案；據悉，周男犯後騎乘機車往南逃，在社子島一帶丟棄機車，搭乘計程車繼續逃跑，專案人員持續調閱監視器畫面及車籍資料，循線追緝中。
警方調查，周男平時替人送貨打零工維生，是北投區居民，住處與案發鹹粥店相距不遠，周男平時也時常到潘女店內用餐，與潘女是舊識；周男今午從家中外出，騎乘機車到鹹粥店，與潘女對談幾句，就朝潘女開槍，隨後騎車逃逸，往南逃往社子島後，棄車並換乘計程車逃逸。
據悉，周男逃逸過程中，有換乘計程車，也有徒步，曾到客運站詢問南下班車票價，但未搭車南下，持續在北部逃跑，範圍擴及雙北市，追緝難度增加，專案人員持續追查中。警方表示，全案朝殺人案方向偵辦，案發後已逐層通報，目前刑事局、台北市刑警大隊等，皆派員支援偵辦。
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