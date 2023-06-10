畫面曝光！凶嫌30秒槍殺北投鹹粥闆娘 警不排除情殺可能
台北市北投「關渡鹹粥」老闆娘潘姓女子今午遭槍擊死亡，警方在現場拾獲1枚彈殼，經調閱監視器畫面，已鎖定槍手身分，持續追緝中；據悉，警方初步排查死者生活狀況、有無與人結怨等，目前不排除犯案動機是情殺。
警方調查，警消下午1時47分獲報趕赴「關渡鹹粥」，店家老闆娘43歲潘姓女子左胸受傷出血，倒地不起，無呼吸心跳，經送醫急救，潘女於下午2時50分傷重不治。
員警在現場拾獲1枚彈殼，經比對，與死者身上彈孔數相符；相關監視器畫面顯示，槍手貌似1中年男子，下午1時33分左右騎乘機車抵達鹹粥店外，短短30秒內，朝潘女開槍後騎車離去，專案小組已鎖定槍手身分，正循線追查中。
據悉，潘女原是越南籍女子，與60歲台籍丈夫林姓男子結婚後，共同經營鹹粥店，潘女已領有身分證；案發時，潘女獨自在店內收拾，遭遇槍擊，街坊鄰居聽聞巨響，原以為是爆炸，未料是發生槍擊。
潘女丈夫林男獲悉後趕赴醫院陪同，稱不知妻子為何遭槍擊。警方初步排查潘女生活狀況、有無與人結怨等，不排除事件起因與情感糾紛有關，但確切案情仍有待進一步釐清。
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