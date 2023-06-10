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台中女信徒命案道場 「驅魔聖師」林婦所有 她否認知情

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導

台中30歲游姓女子在大里一處道場死亡案，檢警查出，現場是4年前震驚社會的「驅魔聖師」打死女信徒案的主嫌、中華白陽四貴靈寶聖道會林姓女主持所有。鄰居表示，該道場過去多為年輕女教友進出，常有家長苦勸信徒回家。65歲林姓住持說，只是把房子供女信徒使用，到過現場。檢方並未拘提她。

道場附近鄰居表示，該道場存在多年，人士出入隱密，多為廿多歲年輕女子，過去出入人多，常有家長來大樓門口苦勸信徒回家，甚至有信徒不肯發生拉扯，但道場內部大家並不清楚，後因女主持涉及命案，銷聲匿跡好幾年。

里長表示，此道場近年沒人進出，他在今年2月上樓查看，大門深鎖，以為裡頭沒人，直到5日發生命案，才知有女信徒居住。

檢警5日獲報發現，游女與2室友合住，身旁留有1把矽膠軟質拍痧棒。2室友稱，拿軟質拍痧板敲打身體、暢通氣血。案發現場和樓上道場都為林女所有，死者與2室友、林姓女屋主隸屬同一宗教團體，林女4年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢警偵辦起訴，仍不排除是否與宗教活動有關。

全案經台中地檢署指派檢察官林依成偵辦，6日解剖後初判游女遭外力致死，昨陸續拘提2名林姓、27歲許姓室友、23歲詹姓室友等4嫌疑人，今天上午檢方複訊後認為4女嫌疑重大，涉犯5年以上重罪有逃亡、串滅證之虞，全數依殺人罪嫌向法院聲押。

台中地檢署2019年曾偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，林姓女主嫌自封「聖師」涉嫌在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」名義，教唆「三才」（負責執法打人者）打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼。

中檢2020年1月已依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林，但全案移審台中地院至今仍審理中，中院2020年12月裁定以100萬元交保。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」林姓主持人涉教唆打死女信徒案，檢方2019年起訴，全案仍在法院審理中。圖／報系資料照
「中華白陽四貴靈寶聖道會」林姓主持人涉教唆打死女信徒案，檢方2019年起訴，全案仍在法院審理中。圖／報系資料照

室友 命案 殺人

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