交友軟體約砲轉讓毒品 男辯0.1單位是潤滑劑 法院不採信判1年8月

飯店主管劉姓男子在交友軟體上約砲，並在性行為時轉讓毒品安非他命，施用助興，事後還收取數百元分擔毒品費用，劉辯稱「0.1」單位是潤滑劑，證人則稱不會每次使用還秤重。士林地方法院依犯轉讓禁藥罪3罪，判處應執行有期徒刑1年8月。

判決指出，劉男在2020年7月23日凌晨2時許，轉讓價值1200元安毒給洪男使用，當晚洪匯款1200元給劉。劉男辯稱，這幫忙代墊飯店訂房的場地費用，沒有轉讓禁藥給洪。洪男證稱打臉，透過交友軟體認識劉男不到一周，就去他家約砲、施用毒品，劉男在對話訊息稱「那個東西一半的＄要勞你轉1200元給我」1200元是在毒品、在他家吃喝及場地費。

劉男2019年10月、2020年4月又犯轉讓安毒給黃男2次，且事後分別收取分攤施用毒品份量費用700元、300元。劉男起初辯稱，700元是場地食物費，300元則是潤滑液費用，直到審理期間才認罪轉讓禁藥。

雙方對話訊息顯示，黃男問上次為何會需要到700元？劉男則回「那時拿1克3千元的」第二次則是劉男稱「剛剛因為用超過0.1，所以至少要跟你拿300元，多出的部分就當友情招待」黃姓證人稱，劉男和他以玻璃球打火機燒烤吸菸方式，施用毒品助興，雖不知道用量，但應該不到1克，0.1應是在講毒品重量。

法院認為，難以想像場地、飲食費用，及性愛過程使用的潤滑液、小道具，會以「0.1」單位計價，即使是劉男所稱潤滑球1顆1CC加上運費，也超過台幣1百元，證人也稱潤滑液是用擠的，不會每次使用還在秤重，認為劉男辯詞無法採信。