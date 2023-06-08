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兆富涉非法銷售澳豐基金 北檢約談董事長等15人

中央社／ 台北8日電

澳豐金融集團倒閉，造成台灣投資人受害。檢調獲報，指兆富財富管理顧問公司涉嫌非法在台銷售澳豐基金，造成受害人損失約新台幣3億多元，今天搜索、約談曾姓董事長等15人。

檢調獲報，指曾男於民國108年起涉嫌以兆富財富管理顧問公司非法銷售澳豐基金，前案經一審的台北地方法院判刑2年3月，仍持續在台非法推售基金，初步估計在台受害人損失約美元1000萬多元，換算約新台幣3億多元。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，執行搜索16處所，預計訊問曾男等15人，全案朝涉嫌違反證券投資信託及顧問法方向偵辦。

公司登記在賽普勒斯的澳豐金融集團（AyersAlliance Group）近日在官網公告，聲明自願放棄作為投資公司運營的授權，形同倒閉。由於澳豐基金曾傳出以年報酬率8%吸引不少投資人搶進，外界關注是否衝擊國內投資人及上市櫃公司。

金管會1日指出，澳豐基金非國內合法登記的境外基金，且銷售澳豐基金的兆富財富管理顧問公司並非在台灣合法註冊成立的投信投顧業者或境外基金總代理；針對兆富財富管理顧問公司非法銷售澳豐基金，自104年起至今，金管會已7次移送調查局偵辦。

針對兆富財富管理顧問公司，金管會1日表示，兆富是有在經濟部註冊登記的投資顧問公司，經濟部針對違法公司可註銷登記或不予登記；兆富的曾姓負責人等7人雖已被北檢提起公訴且經法院一審判決，但尚未判決確定，經濟部並未註銷其公司登記。

財富 投資人

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