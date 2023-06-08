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6歲兒全身傷泡澡亡 父涉虐收押

聯合報／ 記者曾健祐林佩均余采瀅／台中報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
台中市六歲徐姓男童本月初泡澡昏迷經送醫不治，新、舊傷遍布，檢方查出徐童父親涉嫌拿藤條、熱融膠毆打，以收納箱裝水讓兒子泡澡，徐童傷重昏迷溺斃，訊後依傷害致死等罪聲押徐姓男子，法院昨裁定羈押。

檢警調查，卅七歲徐姓男子認為兒子不聽話，曾拿藤條、熱融膠或徒手毆打，造成徐姓男童頭部、身體及四肢瘀青；本月二日又因管教問題毆打後，以收納箱裝水讓兒子泡澡，進房間滑手機未在旁照顧，發現兒子溺水請同居女友報案。

消防隊發現徐童全身滿是新、舊傷，懷疑遭虐通報。案發後警方到場採證、查扣疑施虐工具，台中地檢署檢察官相驗，前天解剖研判溺斃，訊問徐男及他女友、徐童祖母，徐男稱兒子不乖才管教，但對是否毆打未正面回答。

檢方訊後認徐男涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童為傷害致死、凌虐未滿十八歲之人等罪嫌疑重大，有串、滅證及逃亡之虞，前天聲押，法院昨裁准。

據調查，徐童原由祖母照顧，因祖母身體不適，送給父親照顧。鄰居說，徐男曾說兒子好動，常便溺在地板才會教訓，去年六月聽見男童哭喊聲太淒厲而報警；警方到場發現徐童有外傷，通報中市社會局。

徐童就讀幼兒園表示，男童個性活潑、互動良好，可自己如廁，上月廿四日起常無故請假，老師聯繫他父親詢問原因，對方敷衍回應或不接電話。社會局說，曾接獲兩次通報男童被家暴，第一次已結案，去年再獲報後介入處理，家庭暴力性侵害防治中心評估男童遭虐，將依法提起獨立告訴。

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