6歲受虐男童泡澡亡…父親冷血在旁滑手機 淒厲哭喊聲曾嚇壞鄰居

情境示意圖。圖／Ingimage

台中市豐原區一名6歲男童疑長期遭受徐姓父親施虐，上周五(2日)男童獨自在浴室，以收納箱作為澡盆泡澡，卻不幸身亡。當時，徐父就在房間內冷血滑手機，對於兒子身上為何有新舊傷勢，避重就輕，昨遭法院聲押獲准。

男童身世坎坷，近期因祖母身體不適，無法帶在身邊就近照顧，男童與37歲生父和同居女友同住。鄰居透露，徐男曾說，男童好動，時常便溺在地板，才會予以教訓；但去年6月因男童哭喊聲太淒厲，鄰居嚇得報警。

男童就讀幼兒園表示，男童個性活潑，與班上老師、同學互動良好，也能自己如廁，但上月24日開始男童常無故請假，老師聯繫父親詢問細節，徐卻抱怨兒子不乖，請老師讓兒子在校不要玩遊戲區。

之後園方老師聯繫男童父親，徐開始不接電話，或是敷衍回覆，校方通報社會局志工。

據悉，男童是使用家庭收納物品的收納箱作為澡盆泡澡，其高度與深度都不適合孩童使用，且當時徐男在房間內滑手機，任由男童在裝水的收納箱內「泡澡」，發現男童有異狀時，徐男請同居女友報警。

台中市社會局表示，男童曾因有家暴通報紀錄，社會局介入處理，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴。

台中地檢署表示，6歲男童送醫後宣告死亡，經查身體外觀有多處新舊傷勢，昨會同法醫解剖再偵訊徐，今以他涉犯傷害致死、凌虐未滿18歲之人等罪嫌向法院聲押獲准。