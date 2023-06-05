粗工瞧一眼不爽…21歲男刀背砍傷人 回家遇仇家傷者再加1

高雄燕巢區21歲許姓男子昨天到中民路一處工地洗手，與在場45歲陳姓粗工爆發口角，許男持菜刀砍傷陳男後逃逸，回家路上又碰到51歲陳姓仇家，再拿出菜刀砍傷陳男，許男接連造成兩人受傷，警方獲報後將許男緝捕到案，今依傷害、殺人未遂等罪移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，陳男有公共危險、傷害等前科，平常會與友人聚集在燕巢區中民路一帶喝酒，昨天下午2時30分許，許男到中民路一處工地洗手，見陳姓粗工看了他一眼後不爽，兩人爆發口角衝突。

許男隨後轉頭至機車上，從車廂拿出1把菜刀，回到工地後以刀背朝陳男攻擊，隨即騎上機車逃逸，陳男頭部遭砍後流血，幸送醫後僅輕微撕裂傷，傷勢無大礙。

許男逃離工地後準備回家，正好在路上巧遇另一名陳姓男子，想到陳男曾在他家中挑釁，還在氣頭上的許男將陳男攔下，拿著菜刀用刀柄拍打陳男頭部，陳男左手臂也遭菜刀劃傷。許男見陳男流血，發現犯錯後主動騎車將陳男送往醫院，幸經包紮後傷勢無礙。