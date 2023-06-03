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影／男子騎車講電話遭攔檢 板橋警眼尖查獲毒品

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話遭攔下盤查，警方先在機車置物箱內發現疑似一截吸食毒品吸管，又見他側身偷偷將口袋內一只紅包袋塞到褲子裡，他才坦承內裝有多包毒品咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警分局沙崙派出所長徐彪峻及員警劉家豪2人，今年5月31日晚上7時許，巡邏行經金門街時，看到騎士戴姓男子（24歲）邊騎車邊講電話，且安全帽帶未扣，形跡可疑立即尾隨、喝令要求停車盤查，經其同意檢視車廂內物品。

警方在機車車廂內發現疑似有摻有毒品殘渣吸管一根，他辯稱機車是當天朋友騎的，且在警方盤查過程中，偷偷的將裝有7包毒咖啡包的紅包袋，從口袋塞到後腰屁股間的褲縫，遭眼尖員警識破，見事跡敗露，再主動從右褲口袋內掏出一包K他命。

警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，另戴男是否涉及毒駕經測試觀察完成紀錄表，將待尿液檢驗結果，若呈毒品反應另依公共危險罪嫌送辦。

新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話行經板橋區金門街遭警方攔下盤查，果真在其身上及車內查獲毒品咖包和K他命，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 吸管

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