影／男子騎車講電話遭攔檢 板橋警眼尖查獲毒品

新北市戴姓男子日前邊騎車邊講電話遭攔下盤查，警方先在機車置物箱內發現疑似一截吸食毒品用吸管，又見他側身偷偷將口袋內一只紅包袋塞到褲子裡，他才坦承內裝有多包毒品咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警分局沙崙派出所長徐彪峻及員警劉家豪2人，今年5月31日晚上7時許，巡邏行經金門街時，看到騎士戴姓男子（24歲）邊騎車邊講電話，且安全帽帶未扣，形跡可疑立即尾隨、喝令要求停車盤查，經其同意檢視車廂內物品。

警方在機車車廂內發現疑似有摻有毒品殘渣吸管一根，他辯稱機車是當天朋友騎的，且在警方盤查過程中，偷偷的將裝有7包毒咖啡包的紅包袋，從口袋塞到後腰屁股間的褲縫，遭眼尖員警識破，見事跡敗露，再主動從右褲口袋內掏出一包K他命。