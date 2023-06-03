台南水產店槍手卡彈 30年智勇老刑警趁空檔 立開3槍解危機

台南南區萬年五街一水產店昨遭槍擊，林姓男子持步槍掃射23槍，埋伏員警到場後反擊3槍，其中2槍射中其右腰及右臀；有30年資歷的偵查佐鄭強生見四周商店皆已營業，若未及時壓制，後續警力抵達時將不敵長槍連發威力，大膽用槍制伏槍手，警長要提報他破格，他則婉拒升官。

台南市警察局長廖宗山昨天下午抵六分局慰勤，感謝員警及時化解危機，也希望後續能查辦到底，追查幕後教唆者及槍枝來源等。廖宗山也對員警事前掌握情資及員警當機立斷擊中其臀部，決定從優敘獎，要提報他破格擢升，但鄭強生婉拒升官，表示自己快要退休，希望繼續留在基層，培養年輕的刑警新血。

鄭強生是警專警員班110期的老刑警，曾在第四分局擔任偵查隊小隊長，後改調警務佐，目前支援第六分局偵查隊。

鄭強生婉拒警長提報他破格擢升，他表示，他快退休了，現在是一線四星的警務佐，跳一階變成巡官，也許就沒機會留在他最喜歡的偵查隊，栽培年輕的刑警。

他提及抵達現場時，林男已自車內拿出步槍，朝店家掃射共20多發，跳彈四射，威力穿透數間門板，直通後門。他與同袍到場後，見林男疑似卡彈，低頭檢視板機，立即朝其下背部非致命部位射擊3槍，其中2槍命中臀及腰部，歹徒來不及反應，即倒地被壓制。事後檢視掉落彈匣中遺留36發尚未擊發的子彈。