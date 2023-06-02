快訊

5億高中生遺體有4處不明針孔 律師赴消防隊、醫院調畫面曝「非急救造成」

假冒快遞簡訊藏短網址 刑事局：勿點擊可防詐騙

中央社／ 台北2日電

刑事局今天表示，詐騙集團假冒知名快遞物流公司發送釣魚簡訊，內文提及貨物要送達等，簡訊內貼有英文加數字的連結短網址，民眾點入後輸入信用卡資料會被盜刷，呼籲勿點網址。

刑事局發布新聞資料指出，接獲通報有民眾在近期接到「偽冒驗證碼及包裹追蹤連結」釣魚簡訊，內容為英文加上數字的短網址，點入後就連結到假冒知名快遞物流公司的網頁，因假網頁與官網雷同，連相關欄位都一樣，導致民眾難以辨別。

刑事局表示，詐騙集團是要誘騙被害人點擊簡訊內的短網址後，進入假網頁，再以包裹配送地址有誤，要求在假網頁內輸入信用卡資料，歹徒就可同步取得資訊進行盜刷，造成民眾財物損失。

此詐騙手法，刑事局指出，近期才剛發生，民眾收到附有短網址連結的簡訊時，不要點擊網址，若不慎點擊進入頁面，要詳查網站是否與官網相同，可透過網域名稱分辨真偽。

刑事局表示，若信用卡資料不慎外洩遭盜刷，可撥信用卡客服電話申請止付並報警，確保自身權益。民眾若發現釣魚網站或可疑訊息，可至165官網或警政服務App通報，相關防詐騙可撥165專線及官網查詢。

詐騙集團 信用 盜刷

延伸閱讀

中職／羅力現身桃園球場 快遞自傳給「嘉義戴先生」

陸快遞業務量 今年已500億件

安毒工廠藏身透天厝 刑事局逮捕製毒師

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

相關新聞

亂丟垃圾引注意！毒品通緝犯棄車逃逸 遭警壓制送辦

花蓮吉安警分局兩名員警執行巡邏勤務，在市區發現有汽車乘客伸手出車外亂丟垃圾，原本只是要上前規勸，但駕駛竟心虛棄車逃逸，員...

影／台南水產店遭槍擊警已先埋伏 疑與去年酒店砸店糾紛有關

台南市南區的萬年五街一水產店下午1時發生槍擊案，歹徒開車抵店門口，下車後持步槍掃射20多槍，警方事前掌握情資在附近埋伏監...

影／5億高中生死亡近月...遺體仍冰存 無法舉辦告別式原因曝光

繼承五億賴姓高中生5月4日墜樓至今快1個月，全案疑點重重，賴遺體因此仍冰存無法火化，賴母委任律師許哲維今再赴台中地檢署遞...

新北警衝淡水破毒品分裝廠 情侶檔被逮辯：我要自己用

王姓男子把新北淡水租屋處當毒品分裝廠，昨天下午警方持拘票、搜索票前往查緝，當場查獲重4421公克毒品咖啡包、一粒眠、毒品...

口角持鈍器打死台鐵加油工 凶嫌返現場滅證還裝沒事上班

台鐵左營機務段加油設備站洪姓加油工，昨深夜11點多下班未歸，家人請同事到場查看，驚見洪滿身是血倒臥在地，經送醫不治；鐵路...

小熊偶鼻裝針孔 淡水警破詐騙機房逮5嫌 救出被軟禁3人

張男與妻子陳女夥同黃、王、吳三男共組詐欺集團，今年5月中旬，由張男租下新北市三芝區淺水灣街一棟社區大樓當詐欺機房，並軟禁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦