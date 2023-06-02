假冒快遞簡訊藏短網址 刑事局：勿點擊可防詐騙

刑事局今天表示，詐騙集團假冒知名快遞物流公司發送釣魚簡訊，內文提及貨物要送達等，簡訊內貼有英文加數字的連結短網址，民眾點入後輸入信用卡資料會被盜刷，呼籲勿點網址。

刑事局發布新聞資料指出，接獲通報有民眾在近期接到「偽冒驗證碼及包裹追蹤連結」釣魚簡訊，內容為英文加上數字的短網址，點入後就連結到假冒知名快遞物流公司的網頁，因假網頁與官網雷同，連相關欄位都一樣，導致民眾難以辨別。

刑事局表示，詐騙集團是要誘騙被害人點擊簡訊內的短網址後，進入假網頁，再以包裹配送地址有誤，要求在假網頁內輸入信用卡資料，歹徒就可同步取得資訊進行盜刷，造成民眾財物損失。

此詐騙手法，刑事局指出，近期才剛發生，民眾收到附有短網址連結的簡訊時，不要點擊網址，若不慎點擊進入頁面，要詳查網站是否與官網相同，可透過網域名稱分辨真偽。

刑事局表示，若信用卡資料不慎外洩遭盜刷，可撥信用卡客服電話申請止付並報警，確保自身權益。民眾若發現釣魚網站或可疑訊息，可至165官網或警政服務App通報，相關防詐騙可撥165專線及官網查詢。