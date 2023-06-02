影／台南水產店遭槍擊警已先埋伏 疑與去年酒店砸店糾紛有關

台南市南區的萬年五街一水產店下午1時發生槍擊案，歹徒開車抵店門口，下車後持步槍掃射20多槍，警方事前掌握情資在附近埋伏監控，立即反擊朝歹徒開了3槍，其中2槍射中其臀部後送醫。據指出，33歲林姓凶嫌疑與去年市區酒店砸店糾紛有關，惟警方強調，動機仍待釐清。

警分局調查，疑有槍手準備前往南區水產店開槍，隨即組成專案小組分析研判，並在萬年五街附近布署埋伏監控，攔截圍捕警力。

下午1時，歹徒駕車至萬年五街現場後，隨即下車持步槍，朝店內連開20多槍，埋伏警力發現後立即反擊3槍，將他制伏。而歹徒左臀部中2槍，送成大醫院救治中，暫無生命危險。

現場遺留疑似M4制式突擊步槍1把，彈匣2個(內尚有數發未擊發子彈)，擊發彈殼20多發，警方加派人力至現場鑑識。

據指出，開槍林姓男子疑與員工去年市區酒店砸店糾紛，並透過管道嗆聲，警方事前接獲相關情資，未料林男竟膽大到場尋仇，警方及時制止林男，事態才未擴大。警方表示，林男仍就醫中，動機需進一步釐清。

現場遺留疑似M4制式突擊步槍1把，彈匣2個(內尚有數發未擊發子彈)，擊發彈殼20多發，警方加派人力至現場鑑識。記者邵心杰／攝影

據指出，33歲林姓凶嫌疑與去年市區酒店砸店糾紛有關，惟警方強調，動機仍待釐清。記者邵心杰／攝影

台南市南區的萬年五街一水產店下午1時發生槍擊案，歹徒開車抵店門口，下車後持步槍掃射20多槍。記者邵心杰／攝影