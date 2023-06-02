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新北警衝淡水破毒品分裝廠 情侶檔被逮辯：我要自己用
王姓男子把新北淡水租屋處當毒品分裝廠，昨天下午警方持拘票、搜索票前往查緝，當場查獲重4421公克毒品咖啡包、一粒眠、毒品原料、不法所得11萬多元等證物，連同其李姓女友一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。
據了解王姓男子（32歲）與李姓女子（29歲）互為男女朋友，有多項前科的王男把新北市淡水區濱海路租處當毒品分裝廠。日前警方獲報派員前往監控，昨天下午3時30分左右見時機成熟，持拘票、搜索票前往查緝。
果然在王男租處內查獲毒品一粒眠294公克、519包重達4421公克毒品咖啡包、重2.4公克K他命、168.6公克毒咖啡包原料、分裝設備、封口機、電子磅秤、11萬6800元不法所得等證物，連同其李姓女友一併帶回偵辦。
偵詢時王男否認販賣毒品，辯稱這些毒品、毒咖啡包都是要自己吸、食用。警詢後依毒品罪嫌將王男、李女移送法辦。另持續追查幕後集團首腦及其他共犯到案說明。
樹林警分局呼籲，暑期常為青少年接觸毒品的高峰期，青少年朋友容易受同儕錯誤觀念、引誘而好奇食用，為淨化妨害青少年成長環境，確保暑期少年學生活動場所和環境安全，警方會戮力根除校園毒品供給來源，讓民眾安心。
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