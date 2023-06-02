快訊

黨政驚人履歷曝！「遭控逼受性騷者道歉」蔡沐霖請辭勞動部政次機秘

不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口角持鐵條打死台鐵加油工 凶嫌返現場滅證還裝沒事上班

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵左營機務段加油設備站洪姓加油工，昨深夜11點多下班未歸，家人請同事到場查看，驚見洪滿身是血倒臥在地，經送醫不治；鐵路警察調監視畫面，查出洪的林姓同事涉案，逮人時，林拒捕墜樓骨折；警方查出林曾和洪發生口角，互有嫌隙，林就地持鐵條重擊洪男後，又折返現場，以清潔劑滅證，還裝沒事回自己辦公室上班。

據了解，63歲的洪姓死者是台鐵左營機務段加油設備站的加油工，昨深夜11點多，因家人見他下班時間未返家，打他電話也沒接，擔心他的狀況，打電話通報台鐵同事，同事到場發現洪滿身是血的倒臥在設備站的屋內，嚇得趕緊打119求救。

救護車和警方獲報趕抵現場，滿臉鮮血的洪男已失去呼吸心跳，現場還有拖行或洪爬行的數公尺血痕，洪被緊急送醫急救，仍宣告不治。

由於現場地處偏僻，沒有路名，深夜僅洪男一人上班，洪遭人重擊頭部致死，凶嫌刻意選在深夜時段下手，目標明顯，警方調閱監視畫面，發現同樣在同一場域上班的林姓加油工（56歲），非上班時間，卻多次出現在案發現場，懷疑林涉案。

警方上午近9時許，前往林位於仁武透天住處查緝，林發現警方上門，拒捕堅持不開門，從屋頂逃跑至鄰宅，不慎從4樓墜至2樓，右腿骨折、左腿擦挫傷被逮，隨後被送醫治療。

警方查出，洪男和林男在同一場域上班，雙方曾在因工作發生口角，早互看對方不順眼，警方請來高雄市警局鑑識中心協助採證，發現現場林嫌多次進出案發現場，曾拿清潔劑擦拭、清潔，試圖滅證，並在屋外找到林殺人凶器鐵條。

警方比對林嫌進出場域時間，意外發現林重擊殺害洪男後，除了折返現場滅證外，還回到隔鄰辦公室上班，行徑異常冷血；由於林右腿骨折，仍需住院治療，警方將派員在院戒護。

洪姓死者遭林姓男子重擊慘死，檢警下午將進行相驗，釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，昨晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，警方追捕林男，林墜樓右腿骨折。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，昨晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，警方追捕林男，林墜樓右腿骨折。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，昨晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，圖為案發現場。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，昨晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，圖為案發現場。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，昨晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，警方追捕林男，林墜樓右腿骨折。圖／讀者提供
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，昨晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，警方追捕林男，林墜樓右腿骨折。圖／讀者提供

骨折 台鐵

延伸閱讀

台鐵加油工被殺死 凶嫌避追捕墜樓骨折...身分曝光竟是同事

鐵警追緝殺死台鐵加油工嫌犯 凶嫌墜樓送醫搶救

屏東男求愛不成開車撞通訊行女店員棄空屋致死 凶嫌逃死定讞服刑

日本長野攻擊案釀4死 凶嫌揭動機因「認為被說壞話」

相關新聞

口角持鐵條打死台鐵加油工 凶嫌返現場滅證還裝沒事上班

台鐵左營機務段加油設備站洪姓加油工，昨深夜11點多下班未歸，家人請同事到場查看，驚見洪滿身是血倒臥在地，經送醫不治；鐵路...

台鐵加油工被殺死 凶嫌避追捕墜樓骨折...身分曝光竟是同事

台鐵左營機務段洪姓加油工，昨深夜11點下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿身是血倒臥在地，洪經送醫不治；鐵路警察調查，洪...

小熊偶鼻裝針孔 淡水警破詐騙機房逮5嫌 救出被軟禁3人

張男與妻子陳女夥同黃、王、吳三男共組詐欺集團，今年5月中旬，由張男租下新北市三芝區淺水灣街一棟社區大樓當詐欺機房，並軟禁...

影／掃黑不手軟 海山警溯源追查 逮四海幫海富堂主共4人

新北市海山警方今年2月查獲四海幫海富堂涉嫌販毒及囚禁4 名人頭帳戶女子，前天溯源查獲幕後主謀的海富堂主陳男及成員共4人到...

影／新北某幼兒園驚傳餵安眠藥給幼童吃 驗出毒物反應

民進黨立委羅致政、邱泰源上午陪同家長召開「幼兒園餵藥恐是冰山一角-新北市府失職 家長人心惶惶」記者會，受害小孩家長說明新...

鐵警追緝殺死台鐵加油工嫌犯 凶嫌墜樓送醫搶救

台鐵左營機務段加油設備站的前方昨深夜11點多發生一起命案，63歲洪姓男員工因深夜下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿頭是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦