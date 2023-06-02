口角持鐵條打死台鐵加油工 凶嫌返現場滅證還裝沒事上班

台鐵左營機務段加油設備站洪姓加油工，昨深夜11點多下班未歸，家人請同事到場查看，驚見洪滿身是血倒臥在地，經送醫不治；鐵路警察調監視畫面，查出洪的林姓同事涉案，逮人時，林拒捕墜樓骨折；警方查出林曾和洪發生口角，互有嫌隙，林就地持鐵條重擊洪男後，又折返現場，以清潔劑滅證，還裝沒事回自己辦公室上班。

據了解，63歲的洪姓死者是台鐵左營機務段加油設備站的加油工，昨深夜11點多，因家人見他下班時間未返家，打他電話也沒接，擔心他的狀況，打電話通報台鐵同事，同事到場發現洪滿身是血的倒臥在設備站的屋內，嚇得趕緊打119求救。

救護車和警方獲報趕抵現場，滿臉鮮血的洪男已失去呼吸心跳，現場還有拖行或洪爬行的數公尺血痕，洪被緊急送醫急救，仍宣告不治。

由於現場地處偏僻，沒有路名，深夜僅洪男一人上班，洪遭人重擊頭部致死，凶嫌刻意選在深夜時段下手，目標明顯，警方調閱監視畫面，發現同樣在同一場域上班的林姓加油工（56歲），非上班時間，卻多次出現在案發現場，懷疑林涉案。

警方上午近9時許，前往林位於仁武透天住處查緝，林發現警方上門，拒捕堅持不開門，從屋頂逃跑至鄰宅，不慎從4樓墜至2樓，右腿骨折、左腿擦挫傷被逮，隨後被送醫治療。

警方查出，洪男和林男在同一場域上班，雙方曾在因工作發生口角，早互看對方不順眼，警方請來高雄市警局鑑識中心協助採證，發現現場林嫌多次進出案發現場，曾拿清潔劑擦拭、清潔，試圖滅證，並在屋外找到林殺人凶器鐵條。

警方比對林嫌進出場域時間，意外發現林重擊殺害洪男後，除了折返現場滅證外，還回到隔鄰辦公室上班，行徑異常冷血；由於林右腿骨折，仍需住院治療，警方將派員在院戒護。

洪姓死者遭林姓男子重擊慘死，檢警下午將進行相驗，釐清確切死因。