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男因帳戶被盜到派出所報案 警員覺「面熟」一查比對竟是賊

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鄭姓男子因帳戶被人盜用向派出所報案，警受理卻發現他身形與日前一起機車避震器竊案竊賊相符，經多方比對查證確認鄭男就是賊，鄭男支吾其詞吞吐否認，警方持續追問最後才坦承，果然在其機車發現被竊避震器與毒品，警詢後依毒品、竊盜送辦。

據了解42歲鄭姓男子，今年4月27日經過新北市五股區御史路時，發現一輛機車裝著一對要價4200元的「野蠻公牛 Gogoro EC05 AI1 SR 極速火箭」避震器，他左右張望確認四下無人，立即動手拆下換裝到自己機車上，旋即騎車逃逸。

上個月27日下午4時許，他發現把銀行賬戶借給朋友的兒子，竟是被拿去非法使用，立即來到派出所向警報案。警方受理發現鄭男身形與避震器竊賊相似，經比對相關影像確認竊嫌就是鄭男當場詢問。

鄭男被警突來一問支吾其詞，警持續追問他才坦承犯行稱「那我騎回去，拆下來還他！」警聽當場斥責一番，經帶至鄭男機車查看果然被切走的避震器就裝在上面，後附帶搜索在騎車廂內發現0.37公克的毒品安非他命，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、竊盜罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鄭姓男子因帳戶被人盜用向派出所報案，卻因攜毒跟一起竊案，自投羅網被警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子因帳戶被人盜用向派出所報案，卻因攜毒跟一起竊案，自投羅網被警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子因帳戶被人盜用向派出所報案，卻因攜毒跟一起竊案，自投羅網被警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子因帳戶被人盜用向派出所報案，卻因攜毒跟一起竊案，自投羅網被警逮捕送辦。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子偷走這一對市價4200元的避震器。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子偷走這一對市價4200元的避震器。記者曾伯愷／翻攝

毒品 竊盜

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