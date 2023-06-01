5億高三生同婚後墜樓亡 家屬提告主張婚姻無效

台中賴姓男高三生擁5億不動產，和夏男登記結婚後墜樓亡；賴母委任律師今天到台中地院具狀提告，主張賴男與夏男結婚登記的證人是路上隨機找來，並未現場見證結婚登記，因此婚姻無效。

賴姓高三生剛滿18歲，日前生父在死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，賴父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓代書兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡，全案檢方正調查釐清案情。

因賴姓高中生與夏男，在北屯戶政事務所登記結婚時，卻是找來2名事前不認識的證人在結婚證書上簽名，遭賴母質疑結婚登記不具效力。

賴母的委任律師許哲維，今天到台中地院具狀提告，主張賴男與夏男的結婚無效，他接受媒體聯訪時表示，最高法院過去判決認定，結婚的2名證人需要有行為能力，且在場親見而願證明者。

許哲維說，據了解賴男與夏男是隨機在路上找民眾簽名，也沒有在現場見證結婚登記，認為2人無結婚真意，因此提出結婚無效訴訟。

此外，檢方上月23日傳喚賴母到案說明，賴母的委任律師並聲請調查14項證據，並希望民眾能提供事發當時影像，近日賴母又接獲民眾提供多項新事證，將一併再提供給檢方以釐清案情。