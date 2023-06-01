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洗刷行人地獄 陳建仁：全國提220科技執法點

中央社／ 台北1日電

行政院長陳建仁。聯合報資料照
行政院長陳建仁。聯合報資料照
台灣被冠上「行人地獄」污名，行政院長陳建仁今天表示，希望國人要引以為恥並盡快將它消除，認為應善用路口科技執法促進禮讓行人文化，全國各縣市已提出220個科技執法地點。

陳建仁下午視察台北市科技執法執行成效，包括交通部長王國材、警政署長黃明昭、台北市警察局長張榮興都出席。

台北市警察局交通警察大隊大隊長陳勇華會中報告表示，北市目前已啟用34處科技執法，其中區間平均速率2處、高架道路多功能2處、路口多功能21處、違規停車9處。且啟用後交通違規大幅降低95.5%，有效嚇阻違規，降低攔檢風險與警力負擔。

陳勇華，為持續推動執法科技化，市警局今年規劃建置4處路口科技執法，分別為民權東路與舊宗路口、忠孝東路與敦化南路口、港墘路與堤頂大道口及南京東路與建國北路口。

陳建仁聽取報告後表示，針對外媒日前報導指台灣是行人地獄，對此污名希望國人都要引以為恥，盡快將它消除，行政院會5月25日也已通過行人優先交通安全行動綱領，透過教育、執法、工程和監理等4大面向著手，結合中央和地方政府力量合作，提升行人交通安全。

他說，希望藉此讓行人交通事故能大幅減少，在未來3至6個月可看到成果。

陳建仁指出，針對縣市道路工程基礎建設，這6年來透過前瞻建設已投入新台幣300億元經費進行改善，未來還會再投入245億元改善相關用路環境。

同時，行政院最近也核定50億元做為校園周邊及行車安全道路改善計畫，補助各縣市政府申請，改善校園四周學童通行環境，其中台北市政府核定4件、近2000萬元經費，但今年相關經費申請還不到一半，呼籲各縣市踴躍提出申請，讓學童有安全行的空間。

除此之外，陳建仁提到，目前正在審議永續提升行人車安全計畫，預計將投入400億元經費，改善行人空間，但也呼籲行人和駕駛間要互相尊重。

陳建仁指出，5月所推交通大執法成效共取締80多萬件，成效良好，但也代表交通環境需改進。

話鋒一轉，陳建仁說，北市府裝設34處路口科技執法，肇事情形降低9成以上，代表應好好加強、善用科技執法能力；行政院會希望加強並請各縣市提出科技執法地點，本來只有申請20幾個地點，後來請警政署重新盤點，現在已增為220個，新北市和桃園市都各提出50個，台北市也有22個，將編列預算補助進行。

根據行政院新聞稿表示，為協助全國各地方警察局全面建置科技執法設備，行政院去年補助建置經費約5億7503萬元，全國各地方警察局已於去年9月30日建置完成265處科技執法設備，並全部啟用投入執法。

另外，今年1月至5月21日止，統計全國265處科技執法共取締違規73萬962件，事故部分較去年同期減少42件，死傷減少167人，有助降低交通事故傷亡。

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