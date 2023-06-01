傳播妹遭性侵控警與黑幫掛勾 桃警嚴正否認

桃園一名傳播小姐前年11月赴宴陪酒，疑因拒絕酒桌上一名莊姓男子陪睡要求，引發對方不滿，遭灌酒強押至旅館性侵，還被對方及江姓、廖姓2名同夥毆打囚禁，最後渾身是傷獲釋；莊男等人去年8月被依妨害性自主、妨害自由等罪起訴，案件由桃園地院審理中，但該名女子近日向媒體投訴，指警方辦案有瑕疵，疑袒護對方。

對此，警方強調一切依法辦案，絕無包庇偏袒。

據悉，該名傳播小姐是前年11月14日赴約陪酒，因拒絕陪睡，遭莊男（25歲）夥同江男（23歲）和廖男（23歲）強押至汽車旅館囚禁，期間除遭莊男性侵，也被江、廖等人毆打，直到11月16日才獲釋。

雖然案件已經起訴，但女子近日向媒體投訴，指警方辦案過程有瑕疵，疑似偏袒對方。她指出，莊男等人是中壢地區幫派份子，但警方疑與幫派有掛勾，明明是性侵案件，自己與莊男也非夫妻情侶關係，但員警一開始是以家暴處理，而且當她驗完傷準備從醫院離開時，員警還拿密錄器拍她車牌，後來向桃園市刑大報案，員警準備拘提的前一天，莊男等人就自行投案，種種情節，讓人不得不懷疑。

針對案情，警方表示莊男等人經調查無幫派背景，但確實有妨害性自主、妨害自由和傷害嫌疑，警詢後已引發送辦。

針對女子質疑，警方解釋女子第一時間就醫未吐露性侵情節，醫院是通報疑似家暴案件，後來女子到另外一家醫院驗性侵傷勢，轄區警方就以性侵案件處理。