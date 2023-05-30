獨／網紅「竹東天峰」又出事 疑似直播吸毒拉K 警方接獲檢舉
網紅直播主「竹東天峰」疑似在網路直播平台上直播吸毒拉K，遭網友截取影片，不僅上傳到各社群媒體，甚至還有民眾直接將影片寄到竹東警分局檢舉。竹東警方指出，確實有接獲民眾通報，若行為人涉嫌吸食非法藥物，將違反毒品危害防制條例，若其餘民眾有其他證據，也可直接到派出所報案由警方受理。
外號「竹東天峰哥」的朱姓男子，遭民眾檢舉疑似日前在網路上公然「拉K」，甚至影片中天峰還動作熟練地將白粉盛裝在K盤上，以吸管等吸食工具做出吸食動作，隨後還呈現出一副陶醉的表情，畫面通通被影片記錄下來。
據了解，天峰去年才因違法藥事法被判拘役30天，後繳交罰金，但又因妨害名譽被判拘役20天，數罪併罰遭苗栗地檢署聲請定其應執行之刑，被苗栗地院判拘役40天。不過竹東地方人士指出，天峰今年又回到鎮上活動，不過行事已轉低調，且已經離婚。
竹東警分局表示，已有民眾提供相關證據影片，偵查隊也已回覆該民眾。警方提醒，毒品除對人體健康有重大危險，也容易引發社會治安風險，更不該在網路上傳播吸食毒品的不良影片，呼籲別讓毒品毀掉一生，以免「拉K一時，尿布一世」。
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