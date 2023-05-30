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三重仁義重劃區連開13槍 警逮1嫌不排除與土地開發有關

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區仁義重劃區今天凌晨4時許驚傳槍響，警方獲報趕抵，除了找到13個手槍彈殼，沒有任何可疑人車在場。專案小組清晨已循線逮捕槍手1人、查扣2把改造手槍，積極偵辦中。

警方是在凌晨4時3分獲報，三重區元富二街與元信一街口疑似聽見槍聲，立即派員前往處置，員警到場勘查，在路邊地上拾獲空彈殼13個，無人受傷。事後調閱監視器，鎖定該時段出現在場的特定可疑車輛，清晨循線查獲1名開槍嫌犯、查扣2把改造手槍，開槍原因仍在調查中。

據了解，案發地點周邊是民間自辦的仁義重劃區，整個約22.28公頃腹地範圍內，多半以純住宅為規劃訴求，由於鄰近重陽橋與高速公路，與台北市很近，成為頗熱門的新興重劃區，近年持續吸引許多建商進駐推案，目前仍有部分土地尚未開發，今天凌晨槍響不排除與土地或建案開發有關。

三重區元富二街與元信一街口今天凌晨驚傳槍聲，員警在路邊地上拾獲空彈殼13個，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
三重區元富二街與元信一街口今天凌晨驚傳槍聲，員警在路邊地上拾獲空彈殼13個，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
三重區元富二街與元信一街口今天凌晨驚傳槍聲，員警在路邊地上拾獲空彈殼13個，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
三重區元富二街與元信一街口今天凌晨驚傳槍聲，員警在路邊地上拾獲空彈殼13個，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
三重警分局偵查隊隊長蔡志惟說明，專案小組鎖定特定可疑車輛，清晨已逮捕１名嫌犯、查扣２把改造手槍。記者林昭彰／翻攝
三重警分局偵查隊隊長蔡志惟說明，專案小組鎖定特定可疑車輛，清晨已逮捕１名嫌犯、查扣２把改造手槍。記者林昭彰／翻攝

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