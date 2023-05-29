「台南88槍」槍擊案今首度開庭 槍手自稱一人犯案沒有共犯

台南學甲88槍槍擊案，台南地方法院今天上午首度開準備程庭，因涉案人數多，今天只傳訊在押槍手孔祥志及計程車司機李奇漢2人。孔祥志表示，他獨自一人犯案，沒有共犯；李奇漢矢口否認湮滅孔祥志的衣物。法官最後裁定候核辦，擇期再開庭。

孔祥志否認有其他共犯，並表示他一人犯案。孔委任律師說，孔祥志因不爽民進黨前中執委郭再欽和前市議員謝財旺才開槍。孔祥志已向警方交代丟棄槍枝地點，請台南市刑大打撈槍枝，因作案槍枝是ACC衝鋒槍，非檢方起訴MP5衝鋒槍。

南檢指控，李奇漢去年11月10日凌晨1點，開車載孔到武聖夜市，中途孔祥志在車內換穿衣物製造斷點後，李將孔祥志衣物交給不知情林姓友人燒毀，涉嫌湮滅刑事證據。

李奇漢否認湮滅孔祥志的衣物，他說，他不知孔祥志在武聖夜市下車後到學甲開槍，下車前要他把垃圾丢掉，他就到林姓友人地方處理，林處理垃圾不是丢垃圾車就是燒掉，他沒特別交代林將垃圾燒掉。

法官列出爭執點，包括孔祥志是否和王文宗等其他共犯有犯意聯絡或行為分擔；孔祥志作案槍枝是否與楊展華、謝俊誠北上取槍的槍枝相同；孔祥志作案騎的機車是否與郭建彰向中古車行取得機車相同。

李奇漢部分的爭執點，為他把孔祥志的作案前衣物叫人丟棄，及事後是否收到50萬元，有無對價關係，足以構成湮滅刑事證據。

台南地檢署偵辦學甲槍擊案，今年4月14日偵結起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等8人，檢方認定王是涉案「藏鏡人」，「紅龜」洪政軍與友人楊展華負責行動策畫，安排槍手孔祥志開槍，郭建彰等4人是共犯，8人都涉槍砲等罪嫌。

檢察官認為，王文宗涉嫌安排及資助洪政軍藏匿。起訴內容指出，王原與謝財旺、郭再欽私交甚篤，在政治上緊密結合，但在2018年底生變，王因故與謝、郭交惡，才找洪等人策劃槍擊案。