影／台中大里年輕人半暝群聚拉K 5男1女全到案

台中市大里區昨遭爆有一群年輕人22日凌晨群聚一處公有民營停車場吸毒，令居民惶惶不安。警方說明，經員警鍥而不捨星夜追緝，涉案的邱姓等5男1女在昨晚10時許陸續到案，全案詢後依法送辦。

市議員江和樹昨爆料，民眾陳情，22日凌晨有多年年輕人半夜聚集吸毒，警方獲報到場，但沒有任何查緝動作，一群吸毒者先躲了一下，看警方離去，又再次聚集吞雲吐霧，認為警方應該檢討。

台中市霧峰分局國光派出所所長郭岱陽說明，警方在22日凌晨2時21分獲報，大里區大里路的停車場，有青少年聚集吸毒，經檢視影像發現，這群青少年在紅色轎車後車箱上吸毒，見警方到場時，躲藏在車後逃避警方查緝。

郭岱陽指出，案經霧峰分局專案小組調閱停車場內監視器畫面後發現，涉案的5男1女是在當天的凌晨2時5分間，分別駕駛轎車、租賃轎車及機車進入停車場後，於當天的凌晨2時48分，分別離開停車場。

在員警鍥而不捨星夜追緝下，邱姓等5男1女在昨晚10時許陸續到案，經詢問後，除該女外，其餘皆坦承施用第三級毒品K他命，並向上溯源追查毒品來源，全案偵詢後採集渠等尿液，俟檢驗結果依法函請警察局行政裁罰（或函送台中地檢署偵辦）；另少年依少年事件處理法移送台中地方法院少年法庭偵辦。