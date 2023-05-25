快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中大里年輕人半暝群聚拉K 5男1女全到案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區昨遭爆有一群年輕人22日凌晨群聚一處公有民營停車場吸毒，令居民惶惶不安。警方說明，經員警鍥而不捨星夜追緝，涉案的邱姓等5男1女在昨晚10時許陸續到案，全案詢後依法送辦。

市議員江和樹昨爆料，民眾陳情，22日凌晨有多年年輕人半夜聚集吸毒，警方獲報到場，但沒有任何查緝動作，一群吸毒者先躲了一下，看警方離去，又再次聚集吞雲吐霧，認為警方應該檢討。

台中市霧峰分局國光派出所所長郭岱陽說明，警方在22日凌晨2時21分獲報，大里區大里路的停車場，有青少年聚集吸毒，經檢視影像發現，這群青少年在紅色轎車後車箱上吸毒，見警方到場時，躲藏在車後逃避警方查緝。

郭岱陽指出，案經霧峰分局專案小組調閱停車場內監視器畫面後發現，涉案的5男1女是在當天的凌晨2時5分間，分別駕駛轎車、租賃轎車及機車進入停車場後，於當天的凌晨2時48分，分別離開停車場。

在員警鍥而不捨星夜追緝下，邱姓等5男1女在昨晚10時許陸續到案，經詢問後，除該女外，其餘皆坦承施用第三級毒品K他命，並向上溯源追查毒品來源，全案偵詢後採集渠等尿液，俟檢驗結果依法函請警察局行政裁罰（或函送台中地檢署偵辦）；另少年依少年事件處理法移送台中地方法院少年法庭偵辦。

霧峰警分局長陳祥麟表示，吸毒一時害人一世，且身心健康也會受到影響，呼籲民眾勇敢拒絕，向毒品說不。並指警方將持續加強查緝毒品，針對查獲毒品案件，向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿以身試毒，以免觸法遭送辦。

台中停車場聚集吸毒案，警方將到案的5男1女法辦。記者趙容萱／翻攝
台中停車場聚集吸毒案，警方將到案的5男1女法辦。記者趙容萱／翻攝
台中停車場聚集吸毒案，警方將到案的5男1女法辦。記者趙容萱／翻攝
台中停車場聚集吸毒案，警方將到案的5男1女法辦。記者趙容萱／翻攝
台中大里一處停車場聚集吸毒案，涉案的5男1女全數到案。記者黃寅／攝影
台中大里一處停車場聚集吸毒案，涉案的5男1女全數到案。記者黃寅／攝影
台中市議員江和樹爆料指，22日凌晨大里區一處停車場發現有多人聚集吸毒，地上發現吸毒用具。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹爆料指，22日凌晨大里區一處停車場發現有多人聚集吸毒，地上發現吸毒用具。圖／江和樹提供

毒品 吸毒 停車場

延伸閱讀

國3嘉義段轎車撞遊覽車及護欄 飛車墜平面道再波及白車

販毒熊貓愛用黑莓卡 高雄警方逮人查獲滿袋毒品

接獲群聚吸毒報案兩度錯失緝捕機會 台中兩警員受懲處

為二手玩具賦予新生命 台中大里兒福中心玩具銀行成立

相關新聞

發200件炸彈恐嚇信？陸生張海川全否認 刑事局：兩岸共打調查中

台灣近期遭到恐嚇信不斷威脅攻擊，被懷疑是曾到台灣讀書的陸生張海川犯案，根據刑事局調查，自去年9月統計到這個月20日，類似...

影／疑金錢糾紛 台南桌遊館股東遭開車衝撞、持棒砸毀

台南中西區民生路段一桌遊館今天清晨6時許傳出遭人以倒車方式衝撞大門，再持棍棒砸毀門前泊車台，台南市警二分局據報後立即展開...

陸生張海川被抓仍不放棄？ 國家圖書館又接炸彈7枚恐嚇信

又傳炸彈恐嚇信件，國家圖書館信箱昨天晚上10點42分收到恐嚇信，信內聲稱要在廁所放置7枚遙控炸彈，並在25日早上11點引...

台灣旅行團濟州島發生車禍 觀光局證實7旅客送醫已出院

南韓濟州島今天上午10點半發生貨車闖紅燈撞上遊覽車的事故。交通部觀光局證實，該團為旅天下旅行社辦理赴韓國團體旅遊，共34...

立委控台肥延遲發布重訊涉內線交易 要檢調速查

國民黨籍立委王鴻薇今天舉行記者會，指稱接獲台肥公司內部爆料指稱，台肥在4月19日決標兩筆土地出售案，總金額高達新台幣26...

影／台中大里年輕人半暝群聚拉K 5男1女全到案

台中市大里區昨遭爆有一群年輕人22日凌晨群聚一處公有民營停車場吸毒，令居民惶惶不安。警方說明，經員警鍥而不捨星夜追緝，涉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦