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彰化縣學長學弟結夥唱霸王歌吃霸王餐 8人落網移送偵辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣洪姓男子和7名國中同學、學長、學弟平日結夥遊蕩，本月初到兩家KTV唱霸王歌，到1家燒烤店吃霸王餐，當場藉故砸店，警方接獲報案請彰化地檢署檢察官指揮偵辦並發出拘票，8嫌先後被拘提到案，今依組織犯罪防制條例、毀損、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

警方調查，洪男（28）歲和27歲到31歲的林姓等同學、學長、學弟，本月初到二林地區的燒烤店、KTV砸店與白吃白喝，店家不堪營業設備受損報警處理，芳苑警分局長洪秋賢指示偵查隊成立專案小組，經統籌彙整相關資料和過濾分析相關影像資料，報請地檢署檢察官指揮偵辦。

據了解，洪男等8人先到KTV歡唱和用餐，結帳時沒錢付款，強行要求簽名賖帳但被婉拒，洪男等人認為店家不給面子，摔椅子翻桌砸店後揚長而去，接著到燒烤店大吃燒烤，結帳時要求入夥抵帳，店家拒絕就摔碗盤、椅子和翻桌砸店；洪男等人又到另一家KTV，到自助吧取餐時服務生要求先結帳，洪男等人藉口服務態度不佳，再度摔椅子翻桌砸店。

洪男等8人沒正式工作，到處閒蕩，警方聲請拘票把洪男等人逐一拘提到案，並查扣作案用的棒球棒等工具，警詢後依組織犯罪防制條例、毀損、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

彰化縣芳苑警分局查獲洪男等8人砸店用的工具。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局查獲洪男等8人砸店用的工具。圖／民眾提供

KTV 恐嚇

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