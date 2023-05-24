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女子疑食毒品咖啡包又負氣開車 校門口自撞嚇到學生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市20多歲陳姓女子涉嫌使用毒品咖啡包後，疑與丈夫吵架，昨天負氣開車外出時，沿路多次自撞。經過暖江國小校門前，學生正要放學，她開車撞倒校方設置的交通錐連桿，校方急忙攔住路隊。警方逮捕陳女，依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

據了解，陳女的丈夫陳姓男子22日與他人發生行車糾紛，陳男涉嫌持棍棒砸毀他人車輛，當場被警方逮捕，偵詢後送辦。陳女23日下午和丈夫在家中發生口角，陳女一氣之下開車外出，但疑因食用毒品，加上駕駛技術不嫻熟，沿路橫衝直撞。

陳女開車先在寧靜街店家擺放在路旁的物品，經過暖江國小時前方約20公尺處，又撞擊路旁民宅的石階，接著擦撞校門口交通錐連桿，停車不久，又駛離現場。

警方獲報派員趕往現場，在過港路攔下陳女駕駛的轎車，要求下車後逮捕，帶回調查。陳女開車前疑有使用毒品咖啡包，警方偵詢後將她移送基隆地檢署偵辦。

暖江國小校長張兆文昨晚間發信告知家長，說明事件發生過程和後續處理方式。信中說，發現陳女開車肇事後，老師和現場家長馬上擋住學生路隊，暫時留在校內，沒有人受傷。陳女開車遠離校門口後，學校才讓路隊前進，學生平安返家。

張兆文表示，學校事後已通報市府，並請警方依法處置，保護學生安全。若有學生受到驚嚇或感到緊張不安，請家長向導師反映，學校會個別關心，穩定孩子的情緒。

基隆市陳姓女子涉嫌食用毒品後開車上路，放學時段在小學校門口擦撞交通錐連桿，造成師生受驚，警方偵訊後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓女子涉嫌食用毒品後開車上路，放學時段在小學校門口擦撞交通錐連桿，造成師生受驚，警方偵訊後送辦。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 丈夫 基隆

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