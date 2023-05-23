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高雄父子被小狗吠一下與飼主結怨 鬥毆釀傷亡1原因獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄周姓父子3年前騎車經過旗津區呂姓男子住處，被呂男飼養的小狗吠叫，雙方爆發衝突，沒多久，周姓父子兩人又在旗津一家小吃部與呂男碰頭，呂卻持球棒朝父子倆叫囂，雙方爆發鬥毆，呂男被打到送醫，2個月後不治，周男兩人被依傷害致死起訴。高雄地院審理後，法官認為呂男死亡與鬥毆無因果關係，僅依傷害罪判父子6月、3月徒刑。

判決指出，周姓父子住在旗津，曾與呂男因小狗亂吠吵過一次，2020年10月27日晚間7時許，周姓父子到旗津區一家餐廳用餐，呂男看到周父要進入店裡，隨即拿木棒在店門口外與周父爆發口角。

雙方吵到不可開交，呂男拿球棒朝周父等人揮擊，父子倆見狀出口格擋，奪下呂男的球棒後，雙方共3人改採徒手互毆，呂男腹部遭踹多下，臉部也被出拳打傷，送醫後因檢查無大礙就回家休息。

但隔天下午呂男因腹痛就醫，檢查不出病因，因疼痛劇烈，轉診至高雄醫學大學附設醫院，經緊急手術後，1個半月仍因腸穿孔併腹內出血、腹膜炎、敗血症及多重器官衰竭死亡。

呂男死後不久，他罹癌的妻子因傷心過度沒再接受化療，在呂男離開不久後就因癌症病逝，周姓父子也被檢方依傷害致死罪起訴。

高雄地院審理時，周姓父子否認傷人，稱當時是呂男先動手，他們出於防衛才會還擊，法官檢視現場監視器畫面，發現案發時雖是呂男先動手，但球棒遭周姓父子奪走後，周男等人也出手推擠呂男，還拿安全帽毆打呂男，兩人當時確實有傷害呂男。

不過，法官依據高醫的檢驗報告，發現呂男受傷後，到高醫接受電腦斷層已超過25小時，周邊組織因腸穿孔合併發炎、出血反應，及腸道浸泡於大量腹水、出血中等因素，呈現嚴重受損狀態，但根據病理報告，難以判斷是否為外傷、外力導致。

法官認為，呂男第一次、第二次就醫，經兩位醫師診斷都沒有小腸穿孔徵兆，雖然周姓父子造成他腹部鈍傷，但鈍傷造成小腸破裂機率僅0.06％，機率微乎其微，經過鑑定也認定呂男死亡與父子下手無因果關係。

法官綜合事證，僅認為周姓父子構成傷害，今僅依傷害罪判父子6月、3月徒刑，均得易科罰金。可上訴。

高雄地方法院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地方法院外觀。記者張議晨／攝影

鬥毆 傷害罪 高醫

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