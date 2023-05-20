水果刀狠捅同鄉肚破腸流 他落網不認罪瞎扯不是故意的

越南籍阮姓移工今年清明兒童連假時和豆姓同鄉一起喝酒，卻只因小事就動怒大吵約單挑，深夜11點多還在馬路上互毆，阮抽出隨身的1把水果刀攻擊，狂捅豆左腹害他當場肚破腸流，倒臥血泊送醫撿回一命，檢方認為阮持刀刺人腹部顯有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，阮男（26歲）和豆姓同鄉今年4月4日晚上在霧峰區工寮喝酒，2人卻因為細故起了口角，還相約到附近一處工廠前面談判、單挑，當晚深夜11點雙方就赴約，未料阮竟隨身帶了把水果多準備械鬥。

結果阮、豆才一見面就大打出手，阮並抽出水果刀朝對方猛力攻擊，用力往他身體、四肢狂刺，豆閃避不及左腹慘遭刺穿當場臟器外露，連肋骨也骨折，包含全身都有多處擦挫傷，最終倒臥血泊昏迷。

所幸當時鄰居聽進打鬥聲查看，這才驚見大馬路上倒臥1個人滿身是血，豆男經緊急送醫搶救才撿回一命，轄區警方循線追捕凶嫌，隔天5日早上8點在霧峰區逮到阮，扣得他作案用的水果刀。

阮男落網在警詢、偵查時均坦承有持刀攻擊豆，但矢口否認傷害、殺人未遂，辯稱不是故意要害同鄉受傷，但豆指證歷歷，也提出相關傷勢、就醫紀錄佐證。