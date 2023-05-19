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竹聯幫靖安會生基位詐騙4千萬 刑事局逮夏姓會長

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫靖安會綽號「夏安」的夏姓松山分會分會長（31歲），帶領小弟做起販售生基位實則詐騙的勾當，夏嫌以可取得免費生基位為幌子，遊說退休人士拿錢搭配生基罐、蓋板、開運五寶，當成投資商品販售他人，9名被害人購買後，夏嫌就斷絕聯絡，共詐騙4千多萬元，刑事局日前逮人，依詐欺、組織、妨害自由、傷害及槍砲罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

生基位是詐騙集團近來常用理由，一方面歹徒勸被害人購買生基位改善風水命運，另方面又把生基位推銷成投資商品，可販售他人營利；夏嫌從去年2月開始，打電話給民眾，誘騙可免費取得生基位販售，相約見面後再以生基位需搭配生基罐、蓋板、開運五寶，才有利販售等各種話術，要求被害人出錢購買，當被害人不斷拿錢，直到無法交付款項後，就不再聯繫或避不見面，同時更換公司據點，被害人求償無門，只能報警。

根據警方調查，至少9名民眾被騙4千萬元以上，其中一名施姓婦人購買25組生基位，被騙走2千多萬元。

夏嫌發現被害人報案後更換藏身及公司據點，期間要小弟出面頂罪，小弟不從捲款潛逃，夏嫌就將小弟押到北市中山區一處大樓內，暴力毆打、私行拘禁，逼迫小弟拿錢了結，小弟逃跑後，又找上暴力毆打小弟友人，要求友人供出小弟下落。

刑事局日前陸續拘提夏嫌等10人，搜索查扣改造手槍1枝、子彈5發、掃刀、鋁棒、現金贓款56萬元等贓證物，全案調查完備後移送台北地檢署偵辦。

刑事局逮捕竹聯幫靖安會夏姓會長，他以販售生基位為由，詐騙民眾4千多萬元。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕竹聯幫靖安會夏姓會長，他以販售生基位為由，詐騙民眾4千多萬元。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 開運 風水

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