快訊

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康建生技4死槍案犯嫌李鴻淵判死 家屬怨：不執行只是騙人

中央社／ 南投縣19日電

李鴻淵闖入康建生技槍殺5人，造成4死1重傷，南投地院判處死刑。本報資料照片 賴香珊
李鴻淵闖入康建生技槍殺5人，造成4死1重傷，南投地院判處死刑。本報資料照片 賴香珊
草屯鎮康建生技去年槍擊案釀4死、1重傷，犯嫌李鴻淵昨天被判死刑。對此，生還者賴敏男的兒子首度受訪表示，家屬每天都是折磨，希望速審、速決，死刑若不執行只是騙人謊言。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，李鴻淵行刑式轟頭造成負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒賴彥妤、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，全案111年8月30日依殺人等罪起訴，南投地方法院昨天一審判李鴻淵死刑，褫奪公權終身。全案將上訴。

槍擊案導致公司靈魂人物賴敏男重傷，賴敏男有意將公司交給小女兒賴彥妤掌管，不料接班人也遭槍殺，賴敏男出院後由原住國外的兒子接去北部照顧，由於頭部受槍傷等同較嚴重腦震盪合併腦出血，目前賴敏男有嚴重認知及口語障礙，他的兒子今天表示，父親是80多歲老人，腦部受傷無法恢復，已經是傷殘、殘障狀態。

賴敏男的兒子首度接受媒體電話聯訪表示，雖然李鴻淵被判死刑，但死刑若不執行，也只是騙人謊言、敷衍百姓，且李鴻淵曾說「政府會幫我申訴」；廢死目的是擔心有人被誣陷，但此案罪證確鑿，李鴻淵也承認犯行，用這麼多武器殺害老弱婦孺「有什麼好再審」。

他表示，這種做法就是污辱死者、努力辦案的警察、增加被害人家屬痛苦，家屬每天都是折磨，「我現在還是很想哭」，有這麼多證據「還審理什麼」，李鴻淵有什麼冤屈，希望司法「速審速決」，若定讞後不執行，可說浪費納稅人的錢，家屬身心也繼續受很大傷害。

賴敏男兒子指出，父親雖然腦部受重傷，但仍活在恐懼中，每天都是折磨，「父親有時候想起，還是很害怕」，他們有家歸不得、很害怕，擔心又被殺害，「我家已經沒有人了，只剩我，全部死光了」；他最後強調，（死刑）不執行就是鼓勵這種人繼續殺人。

賴敏男 李鴻淵 死刑 生技 槍擊

延伸閱讀

華山幫幹部涉新北連環槍擊案 聲請羈押禁見

康建4死命案凶嫌判死 法院：犯案辨識能力無異常

賴敏男唯一生還但未康復 公司繼續營運門禁森嚴

影／康建科技4死1重傷槍擊命案 殺手李鴻淵判3死刑、1無期徒刑

相關新聞

18歲兒擁5億不動產 登記結婚2小時後就墜樓亡 母控訴謀財害命

台中市賴姓男子今年5月初從10樓墜樓身亡，賴男母親今天在律師與國民黨台中市議員黃健豪、賴順仁陪同下出面指控，就讀高三的兒...

新竹暴雨！國3關西段轎車衝出公路爆炸起火 駕駛燒成焦屍

國道3號新竹關西路段南下今凌晨發生死亡事故，一輛小客車疑似因當時猛烈強降雨導致失控，竟衝出邊坡爆炸起火，駕駛疑似受困扭曲...

康建生技4死槍案犯嫌李鴻淵判死 家屬怨：不執行只是騙人

草屯鎮康建生技去年槍擊案釀4死、1重傷，犯嫌李鴻淵昨天被判死刑。對此，生還者賴敏男的兒子首度受訪表示，家屬每天都是折磨，...

18歲男繼承5億房產墜樓亡 獨處地政助理涉殺人30萬交保

台中18歲賴姓男子5月4日被發現自北屯區旱溪西路大樓墜落死亡，賴母懷疑兒子才剛繼承5億元房產，遭擔任地政士助理的夏姓男子...

防中國偽基地台詐騙 高檢署促擴大處罰獨立刑責

中國偽造基地台詐騙犯罪手法入侵台灣，高檢署今天指出，已建請主管機關國家通訊傳播委員會研議，日後未經許可設偽基地台者將擴大...

影／新北機車騎士疑未注意停紅燈 高速撞前車卡車底亡

機車騎士李姓男子今天上班行經新北市土城區金城路3段與立德路口，疑似未注意前方汽車停紅燈，高速追撞卡車底，經救出送醫仍宣告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦