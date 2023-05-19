涉揭露高嘉瑜遭施暴案情 林秉樞律師再被送懲戒

男子林秉樞毆打立委高嘉瑜，逼在母親靈堂下跪、拍攝私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判刑2年10月，其中傷害罪8月不得易科罰金。記者王宏舜／攝影 男子林秉樞涉施暴立委高嘉瑜，他的辯護律師黃國城因代傳道歉聲明被律師懲戒委員會決議予以申誡。黃國城日前於網路涉揭施暴案件部分不公開審理內容，再遭新北地檢署移付懲戒。

全案起於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林男於民國110年11月間涉嫌施暴女方，經警方拘提到案，新北地檢署聲押禁見林男獲准。

當時在押於看守所的林秉樞透過委任律師黃國城發表道歉聲明引發議論，台灣高等檢察署發交給新北地檢署分案調查黃國城是否違反律師法。

新北地檢署認為黃國城違反律師倫理規範，移付台灣律師懲戒委員會懲戒；律師懲戒委員會於去年9月決議將黃國城申誡處分，並須自費接受6小時倫理規範研習，此案仍於律師覆審委員會審理中。

新北地檢署指出，林秉樞涉家暴案於去年1月起訴，移審新北地方法院，並採不公開審理。法院審理期間，黃國城於同年7月1日在臉書（Facebook）發表部分審理過程，被當事人高嘉瑜向檢察官檢舉違反律師法、律師倫理規範。

新北地檢署認為，黃國城發表的文章、言論，使外界得以用文字窺探不公開案件審理過程，未盡律師保密義務，也非律師倫理規範的所稱平衡言論，違反情節重大，已於今年1月間移付律師懲戒委員會審理。