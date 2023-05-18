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冒用林昶佐名義發疫情假公文 調查局查獲資訊男

中央社／ 台北18日電

調查局今天表示，王姓男子去年冒用立委林昶佐辦公室名義，去函中央流行疫情指揮中心假公文，企圖影響社會輿論，日前約談王男到案，依違反刑法偽造文書等罪嫌移送偵辦。

法務部調查局新聞稿指出，台北市調處於去年7月發現有人涉嫌偽冒立法委員林昶佐國會辦公室的名義，捏造受文者為中央流行疫情指揮中心的公文，還於假公文中誆稱國內防疫措施應鬆綁，並想讓前台北市長柯文哲進退兩難。

調查局指出，這名犯嫌將假公文的電子檔寄送至新聞媒體從業人員電子郵件信箱，企圖藉此誤導社會輿論，使民眾產生對政府防疫措施的不信任感，並影響去年底九合一大選的地方縣市長選情，獲報後即組成專案小組展開調查。

專案小組查出，這名犯嫌刻意申請國外隨機生成一次性電子郵件帳號，製造網路斷點以干擾查緝，專案人員透過數位鑑識技術分析假公文電子檔的文體結構、作者暱稱及與社群軟體關聯性，鎖定於臉書粉絲專頁經營電腦維修工作室的王姓男子涉有重嫌。

調查局表示，專案小組報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，今年4月20日搜索王男住所並約談到案，查出王男具資訊專業背景，熟稔網路匿蹤手法，案經詢問後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例、刑法偽造文書等罪嫌移送偵辦。

疫情 偽造文書

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