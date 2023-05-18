防偽基地台釣魚 台高檢請NCC建立即時監控及通報機制

雲林地檢署日前起訴國內首件利用偽冒電信公司基地台，大量傳送釣魚訊息到民眾手機，使民眾誤點網址遭騙信用卡號及驗證碼盜刷案件。台高檢今在查緝策略會議中，通過建請主管機關NCC邀集電信業者建立基地台即時監控及通報機制、協調手機業者關閉未來新出廠手機2G功能等決議，以遏止此一新興詐騙手法。

今天的偽基地台詐欺查緝策略會議，台高檢邀集NCC、雲檢、電信業者代表、刑事局電偵大隊共同與會，研商可行且有效的查緝與防治策略。除建立基地台即時監控及通報機制、關閉新出廠手機2G功能及發送防範簡訊外，台高檢也要求電偵大隊協助規劃監控、通報機制相關流程，日後接獲通報後應即時查緝、積極溯源並報請檢方指揮偵辦。