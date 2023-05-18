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影／康建科技4死1重傷槍擊命案 殺手李鴻淵判3死刑、1無期徒刑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

康建生技命案李鴻淵槍殺4人，法官判決1無期徒刑、3死刑，同樣槍殺致死量刑不同，是因為李鴻淵槍殺賴敏男胞弟時，並無前科因此量處無期徒刑，但隨後他又槍殺2名員工和賴敏男女兒3人，已經符合兩公約最重大之罪，因此判處3個死刑，但合併應執行死刑、褫奪公權終身，結果並未改變。

李鴻淵2013年任職草屯鎮康建生技公司，與洪姓課長爭吵被調至園藝課，又認為園藝課長刁難。2014年李鴻淵埋伏路旁攻擊洪姓課長，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，法院認為無確切事證，判決無罪。

李鴻淵心中埋下仇恨種子，認為康建董事長賴敏男等6人作證對他不利，他名下房屋土地被洪課長聲請假扣押，李一直伺機報復。

去年7月14日下午，李鴻淵帶著3把槍和5副手銬，在康建生技外面工寮，控制劉姓課長和賴敏男胞弟，下午4時50分，賴胞弟和李爭執，李持槍抵住賴右鼻側槍決，劉男見狀掙扎想逃，李朝劉的後頸開槍，子彈貫穿劉男左前額，兩人當場死亡。李鴻淵騎劉男機車進入康建生技。

李在大廳遇到劉姓廠長等4人，持槍逼他們交出手機後關進廁所，尾隨賴敏男女兒進入個人辦公室，賴女驚恐大叫，李以抵住賴女前額開槍，張姓女會計查看也被槍擊，兩人當場死亡。

賴敏男聽到槍聲查看，目睹李殺害張女，轉身逃跑，李對他開了二槍，一發命中賴男左耳後方後倒地，李誤以為賴男已死，才騎車逃離，並藏匿在台中賴裕隆工作的養生會館，隔天遭警方逮捕。

合議庭判決，李鴻淵殺害劉敏男胞弟處無期徒刑；殺害劉姓、張姓員工和賴敏男女兒均為死刑、賴敏男頭部重傷為殺人未遂罪，判處有期徒刑13年。另外李鴻淵持有非法制式手槍，分別判處有期徒刑6年、8年，併科罰金25萬元，但全案合併應執行死刑，併科罰金35萬元，褫奪公權終身。

李鴻淵犯下康建生技四死一重傷命案，南投地院今天判處死刑、褫奪公權終身。圖／本報資料照片
李鴻淵犯下康建生技四死一重傷命案，南投地院今天判處死刑、褫奪公權終身。圖／本報資料照片

李鴻淵 賴敏男 死刑

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