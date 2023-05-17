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與弘仁會嫌隙爆當鋪槍擊 華山幫幕後主嫌等6人落網

中央社／ 新北17日電

華山幫與弘仁會日前在台北與新北爆發3起槍戰，尤以土城當鋪槍擊案震驚社會。警方今天攻堅華山幫當鋪等多處並帶回30歲幕後唆使主嫌董姓男子等6人到案，搜索行動仍進行中。

華山幫與弘仁會日前在北市與新北爆發3起槍擊案，其中又以當鋪槍擊案開了數十槍震驚社會，涉幕後指使的弘仁會幹部「鯨魚」林姓主嫌日前已落網。

新北市政府刑事警察大隊與刑事局等單位掌握事證後，今天下午兵分10路持票搜索華山幫據點與犯嫌住家等處，並針對土城當鋪槍擊案事發地點攻堅，逮捕唆使追逐「鯨魚」轎車槍擊案的幕後主嫌董男，另外在別處也陸續拘提5人到案。

由於目前案件仍在執行中，警方預計搜索行動告一段落後再統一說明，嫌犯將在明天上午製作筆錄，全案朝組織犯罪防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。

警方調查，全案是因少年「阿翔」到華山幫經營的當鋪借錢後還不出來，因此到弘仁會旗下當詐騙車手，卻把贓款拿去還欠華山幫的債務，因而造成華山幫與弘仁會嫌隙。

警方追查，「鯨魚」4月10日先唆使3名未成年攜空氣槍到當鋪連開3槍，4月19日華山幫的董男再派人跟蹤「鯨魚」座車，從台北市中山區一路追到新北板橋區並開13槍報仇，隔天「鯨魚」再派劉姓少年到土城當鋪掃射示威。

新北警攻堅破門巨新當鋪，逮涉嫌策劃狙擊「鯨魚」1嫌。記者李易昌／翻攝 李易昌
新北警攻堅破門巨新當鋪，逮涉嫌策劃狙擊「鯨魚」1嫌。記者李易昌／翻攝 李易昌

當鋪 槍擊 攻堅 弘仁會

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