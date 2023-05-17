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假冒創世基金會致電騙捐款人 女上班族愛心轉帳損失5萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團近年開始假冒公益團體致電捐款人，謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定要求操作ATM或網路銀行轉帳；最近創世基金會不少捐款人被騙，刑事局提醒民眾要謹慎。

台北市上班族陳姓女子每月固定以信用卡捐款5百元給創世基金會，本月8日接到自稱基金會員工電話，稱誤植每月捐款金額為5千元，隨後自稱銀行專員來電，以身分認證指示在網銀APP的匯款銀行帳號填入身分證字號，顯示匯款失敗以降低戒心，再以驗證碼要求填輸，匯出5萬元。

刑事局說，ATM、網銀沒有解除設定或認證功能，聽到「系統錯誤」、「信用卡自動扣款」、「定期捐款金額誤植」、「連續扣款」等關鍵字應掛斷電話，聯繫165反詐騙專線查證。

詐騙集團假冒公益團體致電捐款人，謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定要求操作ATM或網路銀行轉帳。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公益團體致電捐款人，謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定要求操作ATM或網路銀行轉帳。圖／刑事局提供

捐款 詐騙集團 信用

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