假冒創世基金會致電騙捐款人 女上班族愛心轉帳損失5萬

詐騙集團近年開始假冒公益團體致電捐款人，謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定要求操作ATM或網路銀行轉帳；最近創世基金會不少捐款人被騙，刑事局提醒民眾要謹慎。

台北市上班族陳姓女子每月固定以信用卡捐款5百元給創世基金會，本月8日接到自稱基金會員工電話，稱誤植每月捐款金額為5千元，隨後自稱銀行專員來電，以身分認證指示在網銀APP的匯款銀行帳號填入身分證字號，顯示匯款失敗以降低戒心，再以驗證碼要求填輸，匯出5萬元。