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嘉縣朴子配天宮遶境爆衝突 疑因垃圾問題拉扯倒地

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義朴子配天宮慶祝媽祖誕辰，舉辦為期2天祈安遶境暨祝壽大典，警方全力戒備慎防衝突，在遶境圓滿落幕後，今凌晨0點38分，在朴子市大同路、文化南路路口爆發打架衝突，警方啟動快打部隊帶回7人到案說明，依妨害秩序、傷害罪移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，朴子配天宮每年媽祖誕辰相當熱鬧，有炸愈多鞭炮愈旺的習俗，吸引許多外地遊客前往朝聖，今凌晨疑因垃圾問題引發衝突，一名婦人勸旁邊年約20歲年輕人不要亂丟垃圾，年輕人認為婦人多管閒事，雙方爆發口角衝突，並拉扯推倒倒地。

警方表示，當下立即啟動快速打擊部隊，帶回蘇姓等7人到案，其中2人是勸架證人，經了解衝突原因是垃圾收拾問題，產生口角進而爆發肢體衝突，警方依據現場蒐證畫面，全案依妨害秩序、傷害罪移送嘉義地檢署偵辦。

朴子配天宮遶境活動相當熱鬧，嘉義縣警察局、朴子分局出動全部警力，約有20名員警到場戒備，有員警2天2夜睡不到6小時，相當辛苦，仍堅守崗位杜絕非法暴力滋事，因天色黑暗、人員眾多，恐有漏網之魚，將持續追查相關嫌疑人。

嘉義縣朴子配天宮遶境爆衝突，疑因垃圾問題拉扯倒地。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子配天宮遶境爆衝突，疑因垃圾問題拉扯倒地。記者黃于凡／翻攝

朴子 嘉義 遶境

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