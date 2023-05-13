嘉縣朴子配天宮遶境爆衝突 疑因垃圾問題拉扯倒地

嘉義縣朴子配天宮慶祝媽祖誕辰，舉辦為期2天祈安遶境暨祝壽大典，警方全力戒備慎防衝突，在遶境圓滿落幕後，今凌晨0點38分，在朴子市大同路、文化南路路口爆發打架衝突，警方啟動快打部隊帶回7人到案說明，依妨害秩序、傷害罪移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，朴子配天宮每年媽祖誕辰相當熱鬧，有炸愈多鞭炮愈旺的習俗，吸引許多外地遊客前往朝聖，今凌晨疑因垃圾問題引發衝突，一名婦人勸旁邊年約20歲年輕人不要亂丟垃圾，年輕人認為婦人多管閒事，雙方爆發口角衝突，並拉扯推倒倒地。

警方表示，當下立即啟動快速打擊部隊，帶回蘇姓等7人到案，其中2人是勸架證人，經了解衝突原因是垃圾收拾問題，產生口角進而爆發肢體衝突，警方依據現場蒐證畫面，全案依妨害秩序、傷害罪移送嘉義地檢署偵辦。