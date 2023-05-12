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開槍射穿毛小孩後腿 台中無聊男下場吃上槍砲重罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

犬隻示意圖。圖／報系資料照
犬隻示意圖。圖／報系資料照

台中曾姓男子上網買槍枝零件自行組裝成130公分長槍，見鄰居遛狗靠近時竟無聊瞄開槍，子彈當場貫穿毛小孩右後腿，經飼主送醫報案，警方查出曾射擊後還將槍彈交給白姓友人藏匿，偵結依槍砲、滅證罪嫌起訴2人，而受傷的犬隻所幸未達肢體殘缺或重要器官喪失程度。

檢警調查，曾男（38歲）從網路買來槍枝零件自行組裝，去年12月4日發現鄰居帶著1隻寵物犬外出散步靠近他家，就在外埔區二崁路一帶的田園朝該犬射擊，子彈當場射穿毛小孩的右後腿。

經飼主緊急將愛犬送醫並報案，警方循線查出開槍的曾男身分，經通知到案說明後曾坦承開槍，並表示將作案槍枝、鋼珠及喜得釘都交給白姓友人藏匿在大安區的倉庫，警方再到場查緝，命白交出涉案槍枝、鋼珠。

檢方訊時，曾男坦承組裝長槍，朝鄰居的寵物犬開槍後就交給白姓友人幫助藏匿，警方鑑識也發現，該槍長130公分、擊發功能正常，具有殺傷力，另還有遭射穿後腿的犬隻X光照、就醫證明可佐。

檢方偵結依非法製造可發射子彈具有殺傷力之槍枝罪嫌起訴曾，該罪法定刑可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，另依湮滅證據罪嫌起訴白。

至於警方當時也認為曾男涉嫌違反動物保護法第25條第1項故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失罪嫌，經台中動保處認定該犬隻雖遭射穿右後腿，但並未達到肢體嚴重殘缺程度，該部分不另為不起訴。

槍枝 寵物

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