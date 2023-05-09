桃警破獲改造槍械彈藥據點 犯嫌自學網路購買零件改造

桃園市警察局執行掃黑專案，5月初據報張姓男子利用網路購買改造槍枝及子彈零件，警方日前搜索票南下雲林縣台西租處及彰化縣北斗住家搜索，查獲改造手槍1把及改造子彈10 顆、彈夾、空包彈、改造工具一批及少量毒品，張男坦承改造槍械及毒品犯行，警方今天下午表示，張男訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後限制住居。

桃園市刑大表示，警方檢肅黑幫查緝槍械不法，5月初接獲情資，張姓男子（46歲）在雲林縣台西鄉中興路租處透過網路購買改造槍枝及子彈等零件，將改造槍械及工具、毒品藏在彰化縣北斗鎮中興街住家。

警方監控時機成熟下，日前持搜索票南下雲林縣台西鄉仁愛路租處及彰化縣北斗鎮中興街住家搜索，現場查扣改造手槍（含彈夾）1把、改造子彈10 顆、金屬彈頭2袋、空包彈43顆、子彈半成品1包、改造工具一批及毒品吸食器，張男坦承，利用網路學來技術改造槍械，並吸食安非他命毒品。警方訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。