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宜蘭男「被騙去柬埔寨」怒告友人 檢認自願前往不起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭男子小黑（化名）去年5月間赴柬埔寨，從事電信詐騙，被民間團體營救回國後，怒告當初介紹他出國的陳姓男子違反人口販運防制法；檢方認為小黑明知是到柬埔寨從事高風險工作，陳男也未保證能賺大錢，小黑仍基於冒險心態執意前往，不起訴陳男。

小黑告訴稱，去年某日，陳男告訴他到柬埔寨金邊「成大飯店」從事餐飲工作，每月底薪可達3萬到5萬元，心動之下，5月18日陳男載他前往桃園機場出境，豈知飛機落地小黑就被接應的「偉哥」沒收護照，交給金邊園區的詐欺集團，詐騙美國、阿拉伯地區不特定人士，還沒給薪水。

小黑去年8月間向母親傳訊，「一天只吃一餐，全身發抖，不時想吐」、「日子很苦，被虐待，每天上班15小時」、「被關在這裡沒辦法出來，護照也被沒收了」；據了解，小黑之後在民間機構的幫助下，拿回護照並買到機票回國，之後便對當初介紹赴柬的陳男提出告訴。

陳男喊冤，確實有介紹小黑到柬埔寨，但那是因為前妻也想到柬埔寨工作，小黑恰好又來找他，才問要不要一起去，他是自願去的，怎麼可能會被虐待。

檢方訊問小黑，說法與告訴時卻大相逕庭，他稱去年被家中趕出來，投靠朋友陳男，因為缺錢，在陳男介紹下赴柬，工時不固定，一天大概12到13小時，工作內容是透過翻譯軟體和美國、阿拉伯地區人士打字聊天，要他們投資虛擬貨幣；做不好會被罵，更慘的則是被電，不過他手腳勤快，頂多被罵，未遭虐待。

小黑表示，跟家人連絡時可能是因為在吃身心科的藥，內容較誇大；後續發覺賺錢速度不如預期，數月下來只有500到700美金左右，加上家人病危才想返台。

檢方認為，小黑明知到柬埔寨從事高風險工作，仍然冒險前往，陳男並未保證一定能賺錢，難以認定違反人口販運防制法，處分不起訴；另外據了解，陳男是否介紹人到柬埔寨詐騙，也只是口說之詞，無具體事證，檢方並未偵辦。

宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

柬埔寨 電信詐騙

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