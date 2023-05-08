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南投酒商遭砍斷雙掌 凶嫌曝用剁刀犯案稱：下手比較快

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里柯姓酒商疑因財務糾紛，遭人砍斷雙掌，丟包在醫院急診室，更將斷肢丟棄，無法接回，導致終生殘疾，手段凶殘。警方循線拘提逮回涉案8人，凶嫌到案後供稱，用剁刀砍比較利，下手也較快，刻意挑這種刀犯案。

據了解，40多歲柯男從事酒類生意，經濟不錯，平時出門還有司機開車代步，疑因親友在外欠債千萬，幫對方作保，親友卻不知去向，債主因此盯上他，他雖代為償還一部分，但未能清償所有債務，屢被追討，6日凌晨他搭車在牛眠橋附近停紅燈時，遭強押至郊區凌虐，還被剁斷雙掌，丟包醫院，斷掌則被帶走丟棄。

警方成立專案小組，調閱醫院周邊路口監視器，掌握嫌犯車輛，以車追人，昨晚陸續拘提8人到案，嫌犯供稱與柯男有財務糾紛，才將他押走教訓。警方依其說法至福興里郊區的犯案現場採證，果然在附近草叢內發現斷掌凶器「剁刀」。

警方指出，剁刀與一般家用菜刀不太一樣，其刀背較厚、重量也較重，多用來剁肉骨、剁雞，還能以刀背敲擊砸碎蟹腳硬殼等。凶嫌也向警方供稱，用剁刀砍比較利，下手也較快，所以刻意挑選這種刀犯案。

南投地檢署則表示，訊後認為，曾姓男子等8人涉犯「刑法」重傷害、妨害自由等罪嫌重大，且有勾串共犯及證人、逃亡、滅證之事由，向法院聲請羈押禁見獲准。

埔里警方根據嫌犯說法到福興里郊區的犯案現場採證，並在附近草叢內發現斷掌凶器「剁刀」。圖／民眾提供
埔里警方根據嫌犯說法到福興里郊區的犯案現場採證，並在附近草叢內發現斷掌凶器「剁刀」。圖／民眾提供

南投 埔里

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