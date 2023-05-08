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竹聯幫慘了！北市警11天內逮各堂口53人 連「幕後金主」都落網

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市警方配合警政署執行掃黑專案，專案期間11天內，臨檢轄內805處所，查獲犯嫌368人、通緝犯162人，查扣改造手槍3把、子彈25顆、各類毒品逾5.8公斤等違禁品，另外，聲請逾30張拘票，檢肅治平專案目標53人到案，包括竹聯幫仁堂、信堂、和堂、戰堂、麒麟堂等堂口黑幫份子都落網，其中9人遭收押。

警方調查，竹聯幫麒麟堂麒振會幕後金主劉姓男子，涉嫌在雙北地區指揮、操控所屬成員，以汽車租賃公司為掩護，於該處暗地經營職業賭場牟利，多次假借被害人詐賭，教唆旗下成員持槍枝暴力恐嚇取財，不法所得逾10萬元。

台北市刑大獲悉，經多日蒐證後見時機成熟，報請士林地檢署指揮偵辦，於5月4日檢肅劉男等5人到案，警詢後依違反組織犯罪、恐嚇取財、賭博等罪嫌移送法辦，檢察官訊後10萬元不等交保。

台北市警方指出，4月25日至5月5日配合警政署執行靖城專案及掃黑行動專案，針對幫派暴力討債、恐嚇取財、詐騙及販毒等相關處所，臨檢805處，查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、詐欺、重利、非法槍砲等各類違法案件犯嫌計368人、通緝犯162人，查扣改造手槍3把、子彈25顆及各類毒品逾5.8公斤等罪證。

台北市警方表示，專案期間，向聲請逾30張拘票執行檢肅治平專案共7件53人，包括檢肅竹聯幫仁堂弘仁會文姓成員與其幫眾等10人、竹聯幫信堂曾姓成員與其幫眾等6人、竹聯幫和堂吳姓成員與其幫眾等5人、竹聯幫戰堂黃姓成員與其幫眾等4人、竹聯幫麒麟堂麒振會劉姓金主與其幫眾等5人。

另外，跟刑事局共同檢肅竹聯幫仁堂旭仁會陳姓會長與其幫眾等15人、四海幫海鐵堂曾姓成員與其幫眾等8人，查扣不法所得1000多萬元。

警方強調，針對幫派暴力犯罪，將落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」的策略，強力掃蕩、徹底刨除轄內幫派成員，對於危害社會治安的犯罪絕不寬貸，讓民眾有安全、健康的生活環境。

台北市刑大4日見時機成熟，持票逮捕涉嫌暴力討債的竹聯幫麒麟堂麒振會劉姓男子等5人。記者翁至成／翻攝
台北市刑大4日見時機成熟，持票逮捕涉嫌暴力討債的竹聯幫麒麟堂麒振會劉姓男子等5人。記者翁至成／翻攝
台北市警方臨檢轄內處所805處，共查獲犯嫌368人、通緝犯162人。記者翁至成／翻攝
台北市警方臨檢轄內處所805處，共查獲犯嫌368人、通緝犯162人。記者翁至成／翻攝
台北市警方臨檢轄內處所805處，共查獲犯嫌368人、通緝犯162人。記者翁至成／翻攝
台北市警方臨檢轄內處所805處，共查獲犯嫌368人、通緝犯162人。記者翁至成／翻攝
台北市警方執行專案期間，查獲改造手槍等罪證。記者翁至成／翻攝
台北市警方執行專案期間，查獲改造手槍等罪證。記者翁至成／翻攝

竹聯幫 恐嚇 北市

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