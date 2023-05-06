澳洲交換生中毒 女密友買老鼠藥

澳洲淡江大學交換學生肖雷疑似誤食老鼠藥中毒，疑似與女友吵架有關。圖／翻攝Gofundme網站

淡江大學澳洲交換學生肖雷，因老鼠藥中毒送醫救治，由於肖雷對解毒藥有嚴重過敏反應，導致性命一度垂危；台北地檢署調查發現，四十五歲的台籍女密友稱，肖雷與她激烈爭吵，她稱氣憤之餘將老鼠藥泡入飲料，有意喝下尋短，不料雙方冷靜後，被不知情的肖雷誤喝導致中毒。

北檢日前赴肖雷女友住處搜索，查扣卅毫升的液體老鼠藥瓶，藥瓶已使用完畢，內無老鼠藥劑，送交刑事局鑑識。檢察官以他字案被告訊問該女子後限制出境，初步排除與食用台灣小吃或施用毒品有關。

據了解，女密友聲稱因年初丈夫過世，因此購買數瓶老鼠藥，一瓶自己已經喝掉，另外數瓶下在飲料中，她說飲料原是自己輕生用，但肖雷以為飲料是給他的，誤飲後導致中毒。

據指出，廿四歲的肖雷中毒後，女密友不敢承認有老鼠藥的事，四月時有去醫院照顧肖雷，也將肖雷父母接回家中，與肖雷父母輪班到醫院照顧，不久肖雷父母在女密友家中發現老鼠藥，因而告知檢方此事。

檢方查出，肖雷在三月十五日身體不適進入醫院診治，當天出院後，隔天又因身體不適送醫診治，當時醫院已經察覺肖雷是老鼠藥中毒；四月十一日，肖雷再度送醫急診，因對解毒藥過敏，十八日命危送加護病房。

女密友聲稱，老鼠藥是自己輕生用，但檢方調閱肖雷就醫紀錄，從三月十五日到四月十一日的這段時間，時常進出醫院，身體時好時壞，肖雷家屬懷疑女密友在他健康好轉時，再次下藥造成中毒。

據了解，女密友並非肖雷正牌女友，但兩人關係親密，肖雷常到女密友家中。女密友應訊時前後反覆，情緒不時失控，儘管聲稱老鼠藥是用來自己輕生，但家屬及檢方懷疑，她疑不想讓肖雷離開台灣，才異想天開下老鼠藥到飲料中，造成肖雷身體不適，能在台灣。

肖雷離開台前，不願對女密友提告，目前檢方仍在調查案件真相。

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