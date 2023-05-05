快訊

鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲交換男大生怎誤食老鼠藥？北檢「初步排除2可能」

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，已搭乘醫療專機返澳治療。由於家屬質疑中毒經過，台北地檢署分案展開調查，前天已前往肖雷台籍女友住處搜索，昨以被告身分約談後線後限制出境、出海，並初步排除與食用台灣小吃或施用毒品有關。

北檢表示，有關澳洲交換男大生疑食用老鼠藥送醫一案，北檢經剪報分案，檢察官指揮台北市刑大及信義分局調查，經調取醫院病歷，陸續以證人身分訊問已返回澳洲的肖雷父母，前天前往其女性友人住處搜索，並查扣相關證物。

昨天檢察官再以被告身分訊問該名女性友人，訊後限制出境、出海，但肖雷中毒初步已排除與食用台灣小吃或施用毒品有關，但真正確實原因尚待進一步調查釐清。

據了解，目前全案由北檢毒品專組，朝涉犯毒品危害防制條例偵辦中，由於連肖雷都不能理解自己為何會接觸老鼠藥，再加上他已離台，因此與其生活息息相關的台籍女友，變成為檢警釐清案情的關鍵人物。

澳洲廣播公司（ABC）日前報導，肖雷疑似誤食滅鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），因成分為強效抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。家屬知情後，希望能送回澳洲治療，但因保險不給付要價17萬2000澳元的醫療專機費用，家屬於是透過群眾募資平台募得超過20萬澳元（約新台幣406萬元），將他送回澳洲就醫。

當時負責急救的台北醫學大學附設醫院曾表示，肖雷經診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即「超級華法林」（superwarfarin）中毒，治療過程中因病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，後來便轉至普通病房。但根據肖雷自述應與街頭小吃無關，但他也不明白為何會接觸到滅鼠藥。

澳洲淡江大學交換學生肖雷疑似誤食老鼠藥中毒，北檢已展開相關調查。圖／翻攝Gofundme網站
澳洲淡江大學交換學生肖雷疑似誤食老鼠藥中毒，北檢已展開相關調查。圖／翻攝Gofundme網站

澳洲 中毒 交換學生

延伸閱讀

澳洲交換男大生誤食老鼠藥 台籍同居女友遭限制住居

澳洲交換生誤食老鼠藥？高大成：不可能，懷疑有吸毒史

澳洲交換男大生誤食老鼠藥疑點多 北檢詢問其父查案情

澳洲交換生恐吃小吃誤食老鼠藥？ 專家曝不可能原因

相關新聞

澳洲交換男大生怎誤食老鼠藥？北檢「初步排除2可能」

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，已搭乘醫療專機返澳...

超商店員墜樓命案2人聲押3交保 死者母親哭訴：不公平

台南超商丁姓男店員遭槍擊墜樓亡，警方查出他生前曾遭私禁凌虐等，涉案4男2女到案否認犯案，檢方今晨複訊後聲押曾、劉兩男外，...

韓國情侶來台女跌死？ 高大成：不可能！快查死者指甲

南韓金姓男子、李姓女友來台自由行，李女死亡案，檢警懷疑金男涉重嫌，4日聲押獲准，金男辯稱女友跌倒，但檢方相驗發現李女左後...

澳洲交換男大生誤食老鼠藥 台籍同居女友遭限制住居

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，已搭乘醫療專機返澳...

台南超商男店員遭槍擊墜樓亡 民眾：「這超商怎麼了」

台南永康超商30歲丁姓店員前天遭槍擊墜樓身亡，警方拘提4男2女，檢方今晨聲押曾姓、劉姓兩男，陳女等3人分以3萬至5萬元交...

行車糾紛「約出來談」 他10瓶保力達喝不完被圍毆

柯姓男子與人有行車糾紛，3月28日他找來有黑幫背景的廖男撂7人，約對方許男談判，許男隻身前往先被痛打一頓，再被逼迫喝完1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦