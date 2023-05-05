澳洲交換男大生怎誤食老鼠藥？北檢「初步排除2可能」

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，已搭乘醫療專機返澳治療。由於家屬質疑中毒經過，台北地檢署分案展開調查，前天已前往肖雷台籍女友住處搜索，昨以被告身分約談後線後限制出境、出海，並初步排除與食用台灣小吃或施用毒品有關。

北檢表示，有關澳洲交換男大生疑食用老鼠藥送醫一案，北檢經剪報分案，檢察官指揮台北市刑大及信義分局調查，經調取醫院病歷，陸續以證人身分訊問已返回澳洲的肖雷父母，前天前往其女性友人住處搜索，並查扣相關證物。

昨天檢察官再以被告身分訊問該名女性友人，訊後限制出境、出海，但肖雷中毒初步已排除與食用台灣小吃或施用毒品有關，但真正確實原因尚待進一步調查釐清。

據了解，目前全案由北檢毒品專組，朝涉犯毒品危害防制條例偵辦中，由於連肖雷都不能理解自己為何會接觸老鼠藥，再加上他已離台，因此與其生活息息相關的台籍女友，變成為檢警釐清案情的關鍵人物。

澳洲廣播公司（ABC）日前報導，肖雷疑似誤食滅鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），因成分為強效抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。家屬知情後，希望能送回澳洲治療，但因保險不給付要價17萬2000澳元的醫療專機費用，家屬於是透過群眾募資平台募得超過20萬澳元（約新台幣406萬元），將他送回澳洲就醫。