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八里槍擊案槍手移送 衰被攝影機敲到頭 怒極飆粗話

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區王姓油漆工前天在住家社區門口遭連開2槍，幸運僅受擦傷，警方擴大追查鎖定2名嫌犯，昨天凌晨先在淡水查獲41歲張姓主嫌，檢察官訊後聲請羈押，專案小組今天上午又在台北市劍潭捷運站1號出口，逮捕準備搭捷運逃亡的47歲胡姓槍手，人槍俱獲，全案宣告偵破。

警方調查，35歲王姓被害人和41歲張姓主嫌、47歲胡姓槍手彼此相識，都有毒品前科、常在一起賭博，王因賭輸欠債2萬元，屢被催促都不還，案發前1天張、胡2人便曾到王男家中討債，不歡而散。

張、胡2人都住在北市北投區，隔天上午11時許，張便開車載胡到八里區埋伏堵人，等王走出社區，胡男連開2槍，都枚擊中，子彈擦傷王男大腿內側。

2嫌犯案後開車逃回北投，將車棄置在承德路七段偏僻巷內，隨後便裝分開逃逸，張男直接搭車到淡水藏匿於汽車旅館，昨天凌晨被警方逮捕，矢口否認涉案，移送地檢署偵訊後聲請羈押。

胡男居住地北市北投警分局關渡派出所對他很熟悉，研判他沒錢應該跑不遠。實際上他帶著犯案手槍，先後搭計程車或偷竊機車，分別在淡水、北投、內湖地區流竄，2個晚上隨意睡公園過夜。

昨天上午8時許，胡男騎乘偷來的機車到北捷劍潭站，準備搭乘捷運逃亡，進站之前在入口被埋伏員警壓制逮捕，從隨身包包內起出改造手槍，已經沒有子彈。

胡嫌坦承因為王男欠他2萬元賭債，賴帳不還憤而開槍，至於槍枝來源則沉默不答。警詢後依殺人未遂、竊盜及違反槍砲彈藥刀械管制條例，準備移送士林地檢署時，大批媒體堵訪問他為何開槍？胡男怒罵「靠北！」後來攝影機敲到他的頭，胡男情緒失控破口大罵連串髒話。

八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕，人槍俱獲。記者林昭彰／翻攝
八里槍擊案47歲胡姓槍手，今天上午在捷運劍潭站被捕，人槍俱獲。記者林昭彰／翻攝
２名嫌犯開槍之後開車逃亡，並將車棄置在北投偏僻巷內。記者林昭彰／翻攝
２名嫌犯開槍之後開車逃亡，並將車棄置在北投偏僻巷內。記者林昭彰／翻攝
胡姓槍手移送地檢署時，情緒失控破口大罵記者。記者林昭彰／攝影
胡姓槍手移送地檢署時，情緒失控破口大罵記者。記者林昭彰／攝影
警方在胡姓槍手隨身包包查扣犯案手槍。記者林昭彰／攝影
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淡水 槍枝

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