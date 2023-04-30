八里槍響 綠抨新北子彈亂飛、藍籲犯罪源頭刨根

新北近來因黑幫相互開槍示威，警方雖持續威力掃蕩，但八里今天再傳槍響，民進黨議員卓冠廷抨新北子彈亂飛，凸顯市府無心市政；國民黨議員江怡臻籲犯罪防制應從源頭刨根。

弘仁會和華山幫間疑因金錢等嫌隙，弘仁會10日唆使3名未成年攜空氣槍到華山幫經營的當鋪連開3槍。華山幫19日派吳姓少年等人跟蹤林姓主嫌座車，從台北市中山區一路追到新北板橋區，共開13槍報仇。弘仁會不甘示弱，20日再派劉姓少年到土城當鋪掃射51槍示威，引發社會重視及警方對黑幫多次威力掃蕩。

新北市政府警察局各分局昨晚再規劃威力掃蕩勤務，包括海山分局針對轄內KTV、網咖、歌友會等易滋事或治安顧慮處所，加強臨檢取締；永和分局針對轄內娛樂公司、當鋪、宮廟、KTV、酒吧、及汽車旅館等治安要點暨幫派易聚集處所，執行威力臨檢及閉鎖性路檢勤務，展現警方強力壓制犯罪、穩定社會秩序決心。

還有板橋分局針對出入分子複雜、曾有打架滋事的宮廟、開發公司、汽車旅館、旅賓館、撞球場等治安顧慮場所共34處實施臨檢掃蕩。板橋分局還配合樹林分局於重要路段實施閉鎖式路檢區域聯防，展現警方打詐、肅槍、緝毒、全面掃黑決心。

警方雷厲風行執行掃黑勤務後，今天上午八里區再發生槍擊案，有人在八里某社區大門開了2槍，被害人遭流彈擊傷腿部但拒絕送醫，警方也調閱監視畫面，掌握犯案車輛並展開追捕中。

卓冠廷在臉書貼文表示，子彈亂飛、水牛亂竄，新北上演中，新北市長侯友宜的團隊無心市政，真的夠了。繼日前在板橋跟土城的槍擊案，八里又傳槍響，市民人心惶惶。

他表示，這次開槍男子行為非常囂張，跟日前在土城槍擊案一樣，在光天化日下犯案，侯友宜的威信蕩然無存。犯案地點旁甚至還有家長帶著小朋友過馬路，新北市一連串槍擊案，讓市民人心惶惶，怎知自己熟悉的家門口巷子口會不會變下一個案發現場。