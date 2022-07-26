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西門町川菜老店「黔園」第三代販毒遭訴 檢察官求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

位於台北市西門町的60年川菜老店「黔園」，第三代葉吏循今年3月遭警方因涉嫌販毒逮捕，並起出大麻菸、大麻花及搖頭丸等毒品。由於他先坦承又翻供，否認販毒犯行，台北地檢署26日認定他犯後態度不佳，依販售二級毒品罪將他起訴，並向法院求處重刑。

位居西門町小巷內的「黔園」，是不少台北人記憶中的好味道，2021年曾不敵疫情一度休業，但復業後有饕客反映口味變了。據了解，葉吏循是黔園川菜出生在美國的第三代，但並沒有選擇接棒，重新擦亮「黔園」招牌，而是選擇到北市東區開店賣起近年在歐美大受歡迎的越南河粉，由於相當現代，頗受年輕人或外國人喜愛。

北市士林分局今年3月16日查獲一對涉嫌販毒的情侶，並在其住處起出200克大麻、100克搖頭丸及5支違法進口的電子菸。涉案這對情侶供稱，上述毒品係於兩天前以24萬元向一名在酒店認識的男子購入，於是循線鎖定葉男。

同年月19日，檢警又發現葉男與下游買家聯繫，準備出售市價20多萬的毒品，於是利用雙方交付毒品時收網，當場人贓俱獲，起出20包大麻花及40支電子菸。葉男當下坦承犯行，並承認自己有吸食毒品，獲檢察官以30萬元交保。

不料後來葉男發現自己毒品驗尿結果竟是陰性，於是翻供否認販毒，表示他只是幫友人代為訂購，並未從中牟利。檢察官認定他2次犯行中，3月14日販毒既遂、3月19日則因檢警當場查獲而未遂；14日至少販售200克大麻、100克搖頭丸及5支違法電子菸給上述情侶，依可處10年以上有期徒刑或無期徒刑的販售二級毒品罪將他起訴。

北市西門町川菜老店「黔園」第三代葉吏循因涉嫌販毒遭訴。圖／翻攝黔園川菜臉書
北市西門町川菜老店「黔園」第三代葉吏循因涉嫌販毒遭訴。圖／翻攝黔園川菜臉書

毒品 大麻 販毒

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