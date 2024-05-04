基隆房市起飛 首付68萬起入主「美麗上城」

建設拉抬房市，已經成為定律！行政院今年年初核定基隆捷運第1階段南港至八堵綜合規劃，總經費新台幣696.89億元，預計民國122年完工通車；第2階段八堵至基隆市區，目前基隆市府向交通部爭取1950萬元可行性研究經費，評估施行可能性，消息一出，無疑是對基隆房市帶來強心針。

基隆房價長期處於低點，甚至被房市專家認為是：「不科學的價格」，透過國道接軌基隆到南港約莫18分鐘車程，南港新屋預售價格已站上150萬，基隆預售屋價格僅4字頭，房價卻差異大，成為雙北首購、換屋天堂。

基隆房價對比雙北，價格相對親民，屬於北台灣地板價格。 圖／甲山林集團 提供

專家分析：整體基隆房市概況，主要受惠於雙北房價擠壓效應、加上新屋市場長期處於供不應求，以基隆大武崙、安樂、七堵、八堵這些通勤族最愛地段為例，近幾年僅「城上城」、「新橫濱」、「夢悦城」、「德安美麗薈」等大型個案，由於供給量少，一推出往往就造成熱銷，這些社區釋出中古屋也是瞬間秒殺。

以甲山林集團興建的個案「城上城」為例，推出之際在基隆轟動一時，當時推案價格為每坪約18~19萬，根據實價登錄顯示「城上城一期」近期成交價格已經來到46萬一坪，漲幅已經接近三倍，無論是房價、或是租金價格表現都相當亮眼。

基隆城上城社區，有鑒於當地新案甚少、社區管理佳，實價登錄來到每坪46萬。 圖／甲山林集團 提供

在地房仲指出：城上城周邊無新案，在地長庚醫院醫生、北市通勤族剛需強勁，無論在租金、房價，表現都相當亮眼。儘管如此，「城上城」在北台灣仍屬地板價，當雙北新屋動輒三千萬起跳，基隆約一千萬左右就可以買到符合首購的產品，基隆房價對比雙北依然是親民價格。

甲山林集團持續看好基隆未來房市，這次於八堵推出「美麗上城」以雙北超值地板價，首付68萬起輕鬆成家方案、工程期零付款、精裝修、傢俱、家電一次購足，一卡皮箱可入住等優勢，受到基隆在地客戶與北市通勤族熱烈預約，外界預估建案秒殺可能性極高。

甲山林集團從基隆「城上城」後一路開疆闢土，推出「甲山林天藝」、「甲山林帝景」系列、「山河帝寶」系列、「海上皇宮」等案，目前興建中的還有「新竹帝寶」、土城「金城帝寶」、三重「市政官邸」系列等案，工程品質累積出好口碑。

有鑒於近期地震頻傳，「美麗上城」專注提升建築安全，將建築做到符合108年氣象局規範耐震6級，超越國家耐震係數標準，並採逆打工法、筏式基礎設計，全面提升結構強度，全案更採一條龍服務，從銷售到交屋都是由甲山林集團一手包辦，並提供各戶專屬建築履歷，工程透明化讓購屋族更加安心，售後更推出10年防水保固、15年結構保固等服務，從營建、售服都大為升級。

「美麗上城」移植豪宅規格，更加強結構安全，符合108年氣象局規範耐震達6級。(建築外觀3D透視圖) 圖／甲山林集團 提供

交通方面，「美麗上城」基地步行約10分鐘到八堵車站、開車到南港約18分鐘，交通極為便利，對於首購族而言，輕鬆首付後，工程期0付款，未來等於用台北租金來繳房貸，過去是跟房東租屋，入住之後等於像跟銀行租房子。

對於置產族而言，目前基隆建設發展已經蠢蠢欲動，核定多項建設、像是未來八堵車站TOD案、基隆科技園區開發等話題，「美麗上城」已經擁有完備的交通建設，捷運交通等於是添加利多，輕鬆置產當房東，進可攻退可守。

根據實價登錄，鄰近基隆火車站的「海揚V1」成交均價站上5字頭，最高成交價來到57萬，外界預估：基隆未來建設利多持續發燒下，有機會讓基隆房市一掃過去印象，加上營建成本工料雙漲、碳稅、通膨等議題持續發燒，房價易漲難跌，未來基隆房價4字頭將成為趨勢。

甲山林 美麗上城投資興建：愛山林建設開發(股票代號：2540)建築代銷：水立方國際開發股份有限公司甲山林房展中心（提供賞屋免費停車服務）：台北市中山區興安街60號貴賓專線：（02）2517-2233